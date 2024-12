La tristeza era válida, la ilusión se había desvanecido y con ella toda la magia de esa esperada noche del año. Se acabó mi lucha interna por no dormirme antes de las doce con tal de ver entrar a ese personaje misterioso cargado de paquetes, la frustrante risa al día siguiente al no haberlo logrado y la felicidad al destapar cada regalo como reconocimiento ante mi buen comportamiento. Todo se derrumbó.

Recuerdo muy bien cuándo fue la última vez que le escribí una carta al Niño Dios. Estaba preparando el sobre en mi casa cuando Lorence, una compañera del Liceo Francés, me dijo sin la menor piedad que todo era un engaño . Aceptar que una fantasía se transforme en realidad es un golpe doloroso que poco o nada tiene que ver con la edad. Me sentí burlada, odié a mis papás, me encerré aquella noche y legitimé mi pataleta.

Hoy, muchos años más tarde, me he vuelto a sentar a escribirle al aire mis deseos. No necesito ropa sino tener siempre a alguien que con amor me la quite; menos un anillo, sino conservar mi argolla; no espero cajas de maquillaje, sino aceptación al ver mi cara lavada, tampoco espero un reloj, porque lo que me apremia no es el tiempo y menos anhelo la fama porque mi entorno es mi familia.

Si el Niño Dios o Papá Noel me leen algún día, les suplico que me den salud, a mí y a los míos; la posibilidad de hacer solo lo que me haga feliz y el chance de viajar sin límites para combatir los propios.

PD: no me traigan medias. Gracias.

Maluma, cantante