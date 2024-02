‘La casa de los famosos Colombia’: Isabella Santiago cuestiona ‘picante’ estrategia de Martha Isabel Bolaños en el reality

El capítulo 9 de La casa de los famosos Colombia estuvo cargado de emociones, pues inició con un resumen de lo que ha pasado estos últimos días con una particular conexión galáctica que protagonizaron Isabella Santiago y Mafe Walker en una de las habitaciones mientras, atónito, su compañero Julián Trujillo las observaba y daba su opinión al respecto en el confesionario.

Luego, la escena pasó a otro espacio de la casa donde los participantes estaban disfrutando un momento de diversión con el popular juego tingo tango, cumpliendo las penitencias de verdad o se atreve que, en el caso de Martha Isabel Bolaños, eligió la primera opción haciendo una candente confesión que no le gustó para nada a la actriz y modelo venezolana.

Sin embargo, los televidentes no pudieron pasar por alto la cara de disgusto que hizo Isabella Santiago en ese preciso momento, pues las cámaras la enfocaron teniendo en cuenta que, en capítulos anteriores, la actriz de Lala’s spa le confesó a Bolaños como amiga que sentía cierta atracción por el mismo participante; Juan David Zapata.

De hecho, la actriz caleña le dio algunos consejos para que no acelerara su acercamiento y se enfocara en la competencia por lo que, al parecer, Isabella quedó bastante sorprendida con la confesión que hizo su compañera mientras jugaban tingo tango con los demás integrantes de la casa. Además, la situación no quedó ahí, ya que la penitencia volvió a ‘caer’ en la actriz caleña, que terminó dando mucho de qué hablar tras protagonizar una escena mucho más subida de tono con Juanda en la piscina.

Ante esta escena, Isabella Santiago no se quedó callada y en el confesionario mencionó que no le gusta el juego que estaría implementando Martha Isabel en la casa, sino más bien dejar las cosas claras. “Eso de te caliento por aquí, te caliento por allá y después voy y caliento a otras personas, eso conmigo no va”, expresó.