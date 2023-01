La curiosa respuesta de la Liendra a una pregunta de su vida pasada

Mauricio Gómez, más conocido en el mundo digital como ‘La Liendra’, se ha logrado posicionar en Colombia, debido a los contenidos que realiza y que relacionan piezas de humor.

Sin embargo, el influencer también es noticia por las polémicas que genera en torno a sus acciones o cometarios. Recientemente, decidió realizar la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, donde uno de sus más de seis millones de seguidores, le envío un curioso interrogante.

“Qué es lo que más extraña de su “pobreza”, manifestó un fan en las historias de su red social oficial.

La Liendra no dudó en responderle: “No, nada. O sea, como ¿que yo extrañe la pobreza? No, nunca, nunca uno no tener para algo que uno quiere o pasar por una necesidad puede ser extrañado, o sea, yo nunca siento que ese sentimiento lo extrañe uno, no. De la pobreza nada, tal vez de mi vida anterior. ¿Qué es lo que más extraño de mi vida anterior? De cuando yo era pobre… de pronto (…) no, la comida la sigo teniendo, yo como sudadito, arroz, fríjoles, no, yo sé qué es y es, no extraño de la pobreza, lo que más extraño de la vida anterior es de pronto la privacidad”, señaló el famoso colombiano.

Además, agregó en compañía de su novia, la también creadora de contenido, Dani Duke, que “yo siempre he sido de ir a piscinas públicas, de estar en el centro, en el parque, como que siempre he sido un man súper tranquilo por todo lado, entonces de pronto la privacidad sí me hace falta de mi vida anterior, pero la pobreza nada”.

La Liendra está indignado después de darle un millonario regalo a Luisito Comunica

Una de sus acciones más comentadas fue cuando regaló un reloj de más de 20 millones al youtuber mexicano Luisito Comunica, quien estuvo en el país en 2021.

El costoso detalle hizo que varios de sus seguidores y demás personas le recriminaran a ‘La Liendra’ por gastar tanto dinero. No obstante, Mauricio Gómez indicó que, Luisito tiene mucho dinero y no sabía que regalarle, razón por la cual optó por regalarle el reloj de la marca Rolex.

Encuentro de Luisito Comunica y La Liendra - Foto: Instagram Luisito Comunica

Cabe mencionar que esta marca ha sido tendencia en los últimos días por la canción entre Shakira y Bizarrap, en donde la artista colombiana lanzó fuertes pullas en contra de su expareja Gerard Piqué.

Dentro de la canción, Shakira hace una comparación entre ella y la nueva pareja del exfutbolista, ya que mencionó que cambió un Rolex por un Casio, una frase que la ha dado la vuelta mundo.

Al respecto, el youtuber mexicano tomó la decisión de hacer parte de la tendencia afirmando lo siguiente: “Vestido como un Rolex, pero orgullosamente soy un Casio”.

Sin embargo, la noticia no le cayó muy bien al creador de contenido colombiano, debido a que reaccionó de forma irónica, afirmando que hubiera sido mejor no regalarle un reloj tan costoso si era fanático de la otra marca.

Esta es la otra fotografía que el youtuber subió a Instagram. - Foto: Instagram: Luisito Comunica

La Liendra reveló que grabaría canción respondiéndole a Shakira

Shakira la rompió con el estreno del tema que creó en compañía de Bizarrap, reconocido productor argentino, debido a las líneas que incluyó a lo largo de la idea. Los dos latinos pusieron su estilo, sus sonidos y sus melodías, logrando cautivar a millones de personas en el mundo que actualmente cantan la letra.

A pesar del impacto que tuvo este proyecto en la escena musical y las plataformas digitales, donde se dividieron las opiniones, las miradas de algunos curiosos se posaron sobre Gerard Piqué y el silencio que, al parecer, ha conservado con respecto a esta tiradera.

Por tal motivo, ‘La Liendra’, influencer colombiano, decidió unirse a la ola de reacciones con respecto a la nueva canción de Shakira y así lanzar un inesperado contenido. El paisa quiso ponerle su toque personal e irse del otro lado, proponiéndole a sus seguidores que crearan un tema de respuesta para la artista pop.

Piqué y Shakira - Foto: Pantallazos de video de King League y video oficial de Shakira

De acuerdo con lo que indicó días atrás, su intención era tomar la voz por Piqué y así crear una canción perfecta para responder a todo lo que mencionó la barranquillera. El joven no dudó en invitar a los curiosos para que, a través de Twitch, dieran ideas que encajaran y construyeran una idea adecuada para contrarrestar la tiradera al español.

“Analicen, pues lo que vamos a hacer hoy en Twitch. Como Piqué no dijo nada, como Piqué no contestó, somos nosotros quienes vamos a contestar por él, hoy en Twitch vamos a escribir la sesión de ‘Tiza Rap’ respuesta Piqué. ¿Y quién la escribirá? Pues nosotros, yo con la ayuda de ustedes y la grabamos, así como cuando yo grabo lo de ‘Tiza Rap’, y la escribimos y la subimos, pero vamos a escribirla juntos, ¿listo?”, dijo en un video, donde lució un filtro que cambió por completo su rostro ante la cámara.

Captura de pantalla de 'La Liendra' y getty imágenes - Foto: Instagram @laliendra - getty images

‘La Liendra’ expresó a Shakira que debía “agarrarse” con fuerza, ya que presentaría una muy buena propuesta de respuesta para tocar el tema de dicho lanzamiento, que actualmente ya sumó más de 60 millones de reproducciones en YouTube.

“Vamos a escribir la respuesta de Piqué, téngase duro Shakira, la vamos a poner en cintura… Na, na, na, na, na, Shakira, dices que me salpicó, pues ahorita no te mando la plata del mes para los niños. Cuando tú bailabas el Waka-Waka, yo estaba en el cuarto de nosotros con Clara”, tarareó el paisa, abriéndole paso a las interacciones con sus seguidores.