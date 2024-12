Eso no quiere decir que le importe poco lo que pasa después de que sale publicado. “Siempre quiero saber cómo reaccionan los demás” . Y esos “demás” son los seguidores que tiene en sus cuentas de Twitter (1,8 millones) e Instagram (un millón), en donde de inmediato recibe los comentarios sobre sus columnas: “Así tengo la sensación de estar dialogando y no comiéndome la cabeza yo sola”.

Le pasó con una de sus más recientes columnas, que tituló “¡Vieja!”. Se queja por el trato que la sociedad colombiana da a la mujer cuando se empieza a notar el paso de los años en su cuerpo. “Sin duda, hay un juicio social sobre la mujer cuando envejece. Si esa mujer ha sido bella, lo habrá de pagar muy caro en esta sociedad de reinas y hombres”, escribió. Y añade que se ha sentido casi que obligada a disculparse por envejecer frente a un país que le sigue la pista desde hace casi cuarenta años. “La belleza no es monopolio de la juventud, como tampoco la enfermedad lo es de la vejez”, le respondió un inteligente admirador.

Así como cambia su cuerpo, su mente se transforma. Ahora disfruta la tranquilidad de no buscar la aprobación de los demás.

La exreina, actriz y presentadora reconoce que no ha sido fácil adaptarse a los cambios físicos que trae consigo la edad. “Me cuesta aprobarlos en mí”, dice sin tapujos, y aunque gracias a su bien trabajado cuerpo se ha vuelto una especie de modelo de la cultura fit, reconoce que no le gusta andar desnuda... ni siquiera en soledad. “No creo que yo sea un buen referente de la sensualidad ni del erotismo de la mujer mayor. El sexo me interesa cada vez menos; el tema me cansa y la ansiedad por querer ser sexi me ha abandonado casi por completo”, confirma.