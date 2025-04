La fuerte ‘peinada’ de Falcao a uno de sus seguidores: “¿no te dio?”

Estas palabras fueron leídas por el famoso jugador, quien no dudó en responderle rápidamente, resaltando que, pese a que en el perfil del hombre se hacía mención a algunos estudios en Estados Unidos, no tendría el conocimiento suficiente para interpretar la publicación.

View this post on Instagram

“TBT significa ‘Todo bien Tigre’ jajajaja eres grande”; “Vine buscando el comentario y ya no estaba”; “¿El que no sabe qué es un TBT ya borró el mensaje? Yo lo dejaría, quién sabe cuando le vuelve a contestar Falcao un comentario”; “Vengo buscando el comentario en el que El Tigre educa, no lo encuentro” y “Si está buscando el comentario, no está, el ilustre cerró Instagram después de la peinada”, son algunas de las palabras que llamaron la atención.