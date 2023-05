La Gorda Fabiola se dejó ver después de su cirugía. Luce radiante

La Gorda Fabiola es una reconocida humorista del elenco de ‘Sábados Felices’ del canal Caracol TV y quien se ha ganado el cariño del público por su autenticidad en la pantalla chica.

Por estos días Fabiola Posada, nombre de la humorista y esposa del también humorista, Nelson Polanía (’Polilla’), pasó por el quirófano, pero no se sabía cuál era el motivo que la llevaba hasta el médico.

Polilla y la Gorda Fabiola son una de las parejas más solidas del entretenimiento - Foto: Instagram: Fabiola Posada

Recientemente el programa de chismes y farándula del mismo canal, La Red, acompañó a la influenciadora al centro médico, en donde explicaron qué era lo que se iba a realizar la humorista.

La misma Fabiola fue la que se encargó de contar de primera mano qué era lo que se iba a hacer: “¿Qué me voy a hacer? La papada. Si hay algo con lo que yo no estoy a gusto es este cuerito que, después de adelgazar tanto, quedó sobrando y por nada del mundo quiso recoger”.

Seguido de ello, manifestó que sus 6 décadas de vida, las va a festejar por todo lo alto: “Así que lo vamos a cortar y voy a celebrar en grande los 60 años”.

El doctor Jorge Leonardo Gagliano, cirujano plástico estético de reconstructivo, manifestó al programa que Fabiola “quiere quitarse unos años de encima, por eso le vamos a hacer un estiramiento facial quirúrgico cervicofacial, que quiere decir que vamos a estirar la piel y los tejidos profundos”.

Asimismo, el médico indicó que ese procedimiento no es tan doloroso como otros: “Realmente es una cirugía que casi no duele para nada, solo se siente un poco de inflamación en el rostro”.

Por su parte, la doctora Lina María Ussa, de medicina estética y láser, explicó el procedimiento le iba a dar un efecto tensado para eliminar las arrugas finitas que la gordita Fabiola tiene. “Le va a quedar mucho más claro, le vamos a devolver la luz”, afirmó.

La gorda Fabiola quedó así después de quitarse la papada - Foto: fotograma, 4.16,La Red / Por: Caracol Televisión | 13 de Mayo, 2023, La Gorda Fabiola ingresó al quirófano para realizarse un retoque en su rostro y así luce ahora, caracoltv.com/lared

En el programa, la humorista se dejó ver sin el vendaje y afirmó que está feliz, pues no lo hizo para rejuvenecerse, sino para verse bien como está.

“La recuperación fue genial. Yo quería ver los resultados pronto. Entonces pronto hice mis ejercicios, mi doctora Andrea también vino (y ayudó con) mi drenaje, a enseñarme toda la clase de movimientos y ejercicios. Entonces ya estoy viendo cómo voy a quedar”, aseguró.

La gorda Fabiola aún tiene un poco de hinchazón - Foto: fotograma, 4.16,La Red / Por: Caracol Televisión | 13 de Mayo, 2023, La Gorda Fabiola ingresó al quirófano para realizarse un retoque en su rostro y así luce ahora, caracoltv.com/lared

Aseguró: “Todavía estoy hinchadita todavía acá” (se tocó los cachetes), y continuó diciendo: “Esta no es la cara con la que yo voy a quedar. Me preguntan que si me hice algo en los ojitos, que si me hice algo en la frente. No. De pronto es por la inflamación”.

“Yo todo lo que quería era corregir esto que no me gustaba, que era piel que sobraba después de haber adelgazado tanto y también los años. Por la gravedad tenía la sonrisa del payasito triste, hacia abajo, subí los cachetitos y corté la papada, yo me veo al espejo y veo lo que yo quería ver”, concluyó.

En las imágenes se ve a la humorista de mejor semblante, más alegre y jovial. Pues es evidente que el cambio también lo quería para aumentar su autoestima, tal como su sonrisa lo deja ver ante las cámaras del programa mencionado.

Fabiola fue felicitada y elogiada por los presentadores del programa.