La historia de la empleada doméstica que comparte cómo es vivir con lujos

La historia de Yanina Alfaro se ha popularizado en los últimos días a nivel nacional e internacional. La mujer de 44 años de edad reside en Argentina y por medio de su cuenta personal en TikTok, en la que tiene 25.000 seguidores, evidencia lo bien que le va con la labor que desempeña.

Para sorpresa de varios de sus seguidores, la mujer se dedica a la limpieza desde hace varios años. La mujer vive en Ingeniero Maschwitz, en la provincia de Buenos Aires.

En medio de una entrevista con el medio argentino Infobae, la mujer explicó más detalles de sus labores y de todo lo que ha logrado alcanzar desempeñando esta función. Además, contó que la mayoría de sus clientes la contactan por medio de esta red social; sin embargo, a veces no tiene turnos disponibles para aceptar el trabajo.

“No son cuatro horitas de trabajo las que hago, son 12 horas por día, de 7 (de la mañana) a 7 (de la noche)”(...) “Muchas chicas me han preguntado cómo logré mi primer trabajo. También por TikTok conseguí limpiar en una nueva casa. Me contactaron muchos interesados, pero no hay horarios disponibles”.

La mujer actualmente tiene una relación de pareja, desde hace diez años, con un empleado de una empresa doméstica, hecho por el que varios de sus seguidores la han criticado; además de demeritar la labor que lleva a cabo, por lo que aclaró que no recibe ningún tipo de ayuda del gobierno y recalcó que empezó a evidenciar por medio de videos la función que desempeña para que sus seguidores conocieran la forma en la que ha podido obtener lo que tiene, hasta el momento.

“Te das esos lujos porque trabajas en la Municipalidad. Seguro estás cobrando algo del gobierno. O, eres una planera. (Por eso) empecé a mostrar cómo la ‘planera’ se levantaba a las 5 de la mañana para trabajar. Un poco por bronca mostré mi rutina porque me cansaron. En Argentina si lo pasas bien eres planero, nunca por trabajo o sino porque trabajas con el gobierno o porque robas”.

Pese a las críticas, la mujer mencionó en dicho medio, que no tiene tiempo para amargarse la vida y prestar atención a los señalamientos que otros hacen. Además, por medio de la red social da consejos a las mujeres que desempeñan o quieren realizar esta labor.

“Uno no sabe hasta cuándo va a vivir. Entonces, para disfrutar como yo quiero, me tengo que levantar a las 6 de la mañana, porque nadie me va a regalar nada. Me despierto bien temprano y luego me doy una semana en el hotel más caro de Ushuaia”.

Yanina contó que la tarifa que cobra por hora varía de acuerdo al tiempo que le tomará realizar sus funciones durante la semana: “Ahora estoy cobrando 700 pesos la hora. Por lo general, no tengo casas a los que vaya varias veces a la semana. Por ahí hay chicas que van todos los días a la misma casa 8 horas y cobran menos que yo. Si están en blanco, se paga lo que dice el gremio, que es poco”.

La mujer finalizó la entrevista, con dicho medio, argumentando que en Buenos Aires hay varias funciones por hacer; además, mencionó la importancia de dedicarse a algo y ser el mejor en ello, para poder exigir una buena tarifa, pero a la vez, dando lo mejor para que el cliente pague lo que se le está pidiendo.

La mujer agregó que antes de ser empleada doméstica fue vendedora de café cuando adolescente, que trabajó en empresas gastronómicas y en fábricas. “En Buenos Aires siempre se puede hacer algo. Nunca me faltó trabajo. De hecho, hoy me sobra, tanto así que no me da el tiempo para todos”.