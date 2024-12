La mansión de lujo de Barack y Michelle Obama

En las últimas semanas, la prensa británica y estadounidense ha reportado con detalle la historia de Liliana del Carmen Campos Puello, la famosa Madame, acusada de montar una red de prostitución en Cartagena que incluiría a niñas menores de edad. En Colombia fue noticia hace poco porque las autoridades reportaron que ha seguido delinquiendo desde la cárcel y hay una posibilidad de que salga libre por vencimiento de términos. Pero en Inglaterra y Estados Unidos solo ahora están conociendo sus crímenes. Medios como The New York Post, The Sun, The Sunday Times y The Daily Mail han escrito notas en las que la destacan como modelo e instagramer (personas influyentes en Instagram) que recluta niñas menores al servicio de celebridades y visitantes internacionales. “Entre los horrores que supuestamente tuvieron que soportar las pequeñas esclavas sexuales, estaban tatuajes de sus ‘dueños’ y fiestas sexuales”, escribió, por ejemplo, The New York Post. Casi todos han mostrado, como una curiosidad, las fotografías de sus redes sociales en las que posa con fajos de billetes, carteras Louis Vuitton o en yates de lujo.

HOLLYWOOD

La confesión de Angelina Jolie sobre Brad Pitt