La misión que tendrán los imitadores de ‘Yo me llamo’ con la llegada de los participantes ‘MINIS’

En la más reciente gala, reconocido programa de imitación del Canal Caracol, Yo me llamo , se dio una noticia que llenó de alegría a los televidentes y a l os participantes más importantes de la décima temporada de la producción dedicada al mundo musical.

“El nuevo reto consiste en guiar y acompañar a los nuevos participantes de Yo me llamo MINI, les aseguramos que no va a ser fácil, pero va a ser muy divertido y una supernueva etapa en Yo me llamo. Así que ahora el turno es para nuestros niños, este escenario se llenará de ternura, dulzura y mucho talento. Los niños y ustedes la van a pasar fenomenal”.