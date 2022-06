“La muerte está a la vuelta de la esquina”: Ashley Ordóñez cuenta todo sobre su accidente con llamas

Imágenes de la modelo santandereana Ashley Ordoñez envuelta en llamas, son virales en redes sociales. Mientras la generadora de contenido observaba como hacían un shot de licor flameado, no pudo reaccionar cuando todo se salió de control y las llamas la alcanzaron. En los videos se pueden escuchar sus gritos, mientras tratan de ayudarla.

Ante lo vivido por Ordóñez, por medio de un video en su perfil de Instagram, explicó lo sucedido y agradeció la preocupación de sus seguidores. “En ese bar los shots normalmente los flamean. En el momento en el que el bartender estaba flameando, creo que la bomba, con lo que prenden, nos estalló en la cara a todos. Yo tenía fuego en mi cara, en mi cuerpo, en mi brazo y les juro que se me pasó toda mi vida por delante. Veía también a mis amigos encendidos en fuego de pies a cabeza. Hubo mucha gente que salió herida, quemada”, dijo la influenciadora.

Además, aseguró que una de las personas con las que asistió al evento sí tuvo que ser intervenido por las autoridades de salud para ayudar a los heridos. ”Unos de mis amigos sí tuvo quemaduras muy graves y lo acompañamos a la clínica donde estuvimos con él hasta las 6 de la mañana”, aseguró la modelo.

Luego envió llamado a todos seguidores para que valoren cada momento de su vida, además de agradecerles por preguntar sobre su estado de salud. “Primero que se cuiden mucho, ninguno está exento de nada y en la vida uno no tiene garantías de nada, la muerte está a la vuelta de la esquina y en este momento me siento muy agradecida con Dios porque por alguna razón no me quemé, no me pasó nada, estoy sana. Gracias a los que me escribieron, no esperen a una tragedia o algo que sea irreparable para valorar lo que realmente importa en la vida”, concluyó Ordoñez.

Como es usual, el establecimiento llamado Quicky Shots realiza presentaciones en la barra donde se sirve el alcohol. Sin embargo, en la noche del jueves 9 de junio todo se salió de control cuando uno de los bartenders hizo uno de sus espectáculos para servir un coctel. El acto consistía en rociar un poco de alcohol en la barra y, con un encendedor, crear un pequeño incendio controlado. Pero al momento de pasar a la parte del fuego, la llamarada se esparció a lo largo de la barra, afectando a varias personas que se encontraban junto a ella y generando una emergencia.

Según videos publicados en redes sociales, el hombre salió del lugar buscando ayuda, mientras que Ordóñez evacuaba junto a los demás asistentes. Con respecto a la discoteca, parece ser que no sufrió grandes daños y seguirá abierta al público.

En varios bares del país ofrecen shots flameados. Estas bebidas contienen licor y para hacerlas más vistosas algunos barman le añaden un poco de candela. El fuego queda encima de la bebida y los espectadores y clientes quedan encantados con este tipo de presentaciones.