La polémica que ha desatado Don Omar al rechazar camiseta del Junior en pleno carnaval de Barranquilla

Han pasado los años y el cantante puertorriqueño, Don Omar, intérprete de temas como Danza Kuduro, Pobre Diabla, Aunque te fuiste, entre otros grandes éxitos, sigue brindándole a sus seguidores su música, la misma que lo volvió famoso.

Sin embargo, el ‘Rey del reguetón’ ha resultado salpicado en algunos escándalos a sus 44 años de edad. Ejemplo de ello, en días pasados, fue acusado de estafa en Bolivia.

Don Omar estuvo envuelto en escándalo. Foto: Instagram @donomar. - Foto: Foto: Instagram @donomar.

Pues bien, el artista está dando de qué hablar con un ‘gesto’ que hizo y no gusto en el Carnaval de Barranquilla, que el pasado fin de semana se vistió de gala para una de las celebraciones folclóricas más importantes de Colombia y uno de los carnavales más grandes del mundo. Además, el evento contó con la presencia de estrellas como Don Omar, Rey Ruiz, Sergio Vargas, Jorge Celedón, entre otros.

El pasado viernes 17 de febrero, el puertorriqueño se presentó en un concierto que contó con la presencia de otras estrellas de la música. Para el momento de su show, Don Omar estuvo a la altura, complaciendo a miles de fanáticos que cantaron sus letras, pero hubo algo que no agradó a los asistentes.

Don Omar rechazó la camiseta del Junior. - Foto: @LuisM_1924

Una de las personas que se encontraba dentro del público, muy cerca de la tarima, le lanzó al artista una camiseta del equipo de la ciudad, Junior de Barranquilla, él procedió a verla sin ningún problema, pero al verla en detalle, decidió devolverla al lugar de donde fue lanzada. Aquel momento ha generado un ‘sinsabor’ y polémica entre los barranquilleros, tal vez, por la ignorancia de no saber que representa este equipo para la ciudad.

El hecho quedó registrado en un video que se volvió viral en redes sociales, donde se pudo observar la situación.

Como era de esperarse, el video ha desatado todo tipo de comentarios y opiniones divididas de quienes creen que lo hizo porque no le gusta darle publicidad o tener alguna inclinación frente a su público. Pero otros, por su parte, han decidido arremeter contra el cantante, así como otros usuarios se burlaron del Junior y dejaron comentarios cómicos.

“El man sabe que en la tabla de posiciones el junior ta flojo... va casi de último”. “Sigan adorando a sus ídolos de barro”. “Ni siquiera la rechazó, la devolvió, pero hizo un gesto de respeto con ella y volvió y la lanzó. Ni que la hubiera pisado, por Dios, dejen de armar peo por todo🙄”. “Él ni conocerá ese equipito 😂”. “¡Está bien que la devolviera! Los fanáticos creen que pueden manejar o manipular a los artistas. No respetan. Don Omar no es colombiano. Fue imparcial y ya”. “Nada personal, simplemente mejor para él no inclinarse hacia x o y equipo de fútbol, quizá pensó que era una bandera”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios.

Laura de León reaccionó ante las críticas que recibió en el Carnaval de Barranquilla por su apariencia física

En los últimos años, Laura de León se ha convertido en una de las actrices más comentadas y admiradas, debido a su participación en distintos proyectos y producciones.

Entre las participaciones más destacadas se encuentra Pa quererte, La luz de mis ojos y La ley del corazón, haciendo que sus actuaciones se robaran el corazón de miles de televidentes cada noche, mientras demostraba la versatilidad que tenía para dar vida a distintos personajes.

Sin embargo, con su llegada a la nueva telenovela Leandro Díaz, la talentosa mujer volvió a quedar a la vista de sus seguidores, quienes acuden a sus redes sociales para conocer detalles de su vida personal y laboral.

Leandro Díaz / Laura de León y Silvestre Dangond - @canalrcn - Foto: @canalrcn

Pues bien, recientemente, la actriz colombiana estuvo disfrutando en Barranquilla de una de las celebraciones folclóricas más importantes de Colombia y uno de los carnavales más grandes del mundo, pero durante su participación en una de las carrozas, recibió varias críticas por parte de usuarios que no pasaron por alto su apariencia física.

“Oigan, ustedes son un personaje, bueno algunos”, inició su video mientras contaba una anécdota de pequeña donde aclara un poco el porqué de su contextura delgada.

Acto seguido, agregó que desde niña, siempre ha mantenido la misma contextura, pero que si por alguna razón “ustedes me ven gorda, según ustedes, es por mis cachetes porque eso sí, cachetona a morir”.

Laura de León también resaltó un momento en el que fue criticada por su físico, en el mes de diciembre: “Yo me acuerdo que me dijeron: ‘Lau, ¿qué pasó, por qué estás más ‘rellenita’?, y ahora: ‘Lau por qué estás tan delgada?’... Yo estoy feliz”.

Como era de esperarse, varios usuarios comentaron la publicación que republicó la cuenta de Instagram, Rechismes. “¡Esa vieja tiene el cuerpazo de la vida! ¿Quién puede criticar a esa mujer? Además, es divina”, “¿Y por qué la criticaron? Yo la veo delgada, pero linda”. “Me parece que cuando la gente juzga así a las demás personas es porque reflejan sus propias inseguridades de esa forma, entonces trabajen en sí mismos, en su seguridad y ámense porque no se dan cuenta de que le están haciendo daño psicológicamente a otras personas”, fueron algunos de los mensajes que recibió la actriz.