MÚSICA La prueba de que los Beatles no se iban a separar

Los fanáticos de Los Beatles siempre han creído que cuando el cuarteto de Liverpool grabó Abbey Road, el álbum de 1969, ya habían decidido que ese sería su último trabajo juntos. También, que John Lennon había impulsado la disolución de los Fab Four. Pero una grabación inédita, develada por el investigador Mark Lewisohn, pone en duda todo lo que se sabe sobre el final de la banda. Se trata de una reunión entre Lennon, Paul McCartney y George Harrison dos semanas antes de la salida de Abbey Road, grabada para enviársela a Ringo Starr, quien estaba hospitalizado. Allí no solo hablan acerca de un próximo álbum de la banda (que nunca vio la luz), sino que queda claro que Lennon era el más interesado. También se escucha a McCartney lanzar pullas a Harrison: “Hasta este álbum pensé que las canciones de George no eran tan buenas”. CURIOSIDAD ¿Quién bajó más: James Camerón o Victor Vescovo?

El cineasta James Cameron siempre ha alardeado de su afición por las profundidades. No en vano, él mismo grabó desde un submarino las escenas del Titanic que usó en la película de 1997 y hace siete años se embarcó en un viaje por el abismo Challenger, el punto más profundo del océano. Esa vez bajó 10.915 metros, lo que lo convirtió en el hombre que más hondo había llegado en el mar. Por lo menos hasta ahora, pues el multimillonario Victor Vescovo dijo en mayo que había bajado 10.935 metros en el mismo punto para un programa de National Geographic. La controversia no se ha hecho esperar y Cameron ya puso en duda a su contendiente: “Es imposible: el fondo del lugar donde ambos nos zambullimos es completamente plano”. TELEVISIÓN La fiebre por los papas en la televisión

Por estos días, Netflix y HBO promocionan dos nuevas producciones que tienen que ver con la vida de los papas. La plataforma de streaming lo hace con The Two Popes, una película de Fernando Meirelles (Ciudad de Dios) que explora la relación entre Benedicto XVI y Francisco, desde que este último era cardenal. La protagonizan Anthony Hopkins (Benedicto) y Jonathan Pryce (Francisco). HBO, por su parte, va a lanzar The New Pope, la continuación de The Young Pope, la serie en la que Jude Law interpretó a un joven y atípico sacerdote norteamericano que llega al solio de San Pedro. En esta ocasión, y debido a que su personaje quedó en coma, los cardenales eligen a un nuevo papa interpretado por John Malkovich, pero en un momento, ambos deben coexistir. EDUCACIÓN Un merecido homenaje a Pablo Navas

Este jueves, en medio de un gran homenaje, Pablo Navas Sanz de Santamaría, hasta hace pocos meses rector de la Universidad de los Andes, recibió el premio London School of Economics al Conocimiento. El galardón, que reciben quienes contribuyen a que cada vez más ciudadanos accedan a un nivel superior de conocimiento, ya lo había recibido Luis Carlos Sarmiento Angulo en 2017, por su apoyo a Colfuturo. Navas, ingeniero industrial de la Universidad de Cornell, ha dedicado gran parte de su vida a la educación: fue vicerrector del Colegio San Carlos, fundador del Colegio Los Nogales y rector de los Andes, una universidad que llevó a lo más alto de los escalafones. Sin embargo, más allá de las cifras, muchos coinciden en que su gran legado ha sido generar inclusión social a partir de la educación. Como dijo Camilo Camargo, rector de los Nogales y uno de sus amigos: “Una vez me dijo que las personas con capacidades estaban distribuidas de manera equitativa en nuestro país, pero las oportunidades no. Con su trabajo ha buscado abrir esas oportunidades”. HISTORIA Nuevo miembro honorario

Esta semana, en la Academia Colombiana de Historia tomó posesión, por fin, Enrique Gaviria Liévano como su nuevo miembro honorario. Así, el abogado y diplomático, que ha sido embajador en Grecia, República Checa y Naciones Unidas, se sumó a un grupo muy ilustre del que han formado parte personajes como el expresidente Alfonso López Michelsen. Gaviria Liévano ya había presidido entre 2008 y 2012 la tradicional institución, creada hace 117 años. En la ceremonia solemne, realizada el jueves en el centro de Bogotá, el académico disertó sobre La inmigración alemana y la presencia nazi en Colombia, y demostró por qué tiene su nuevo reconocimiento más que merecido. SOCIAL 10 años cambiando vidas