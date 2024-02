La razón por la que anularon el voto de Martha Isabel Bolaños en ‘La Casa de los Famosos’

Antes de hacer parte de La casa de los famosos Colombia, la nueva apuesta de entretenimiento del canal RCN, los participantes recibieron una serie de reglas que deben cumplir al pie de la letra o, de lo contrario, asumir las consecuencias.

Esto fue lo que pasó en la más reciente noche de nominaciones, que se emitió en el capítulo once del programa, luego de que el equipo Infierno hiciera un complot en contra de Mafe Walker incumpliendo una de las normas principales de la casa.

“Famosos, dentro de las reglas del formato se dice que no pueden decir su voto y tampoco hacer complot, y todos ustedes, menos Omar, cometieron esa falta”, aclaró el jefe molesto luego de que la presentadora Cristina Hurtado hiciera un resumen sobre cómo iban las nominaciones, acumulando un total de doce votos en contra de la mujer que se hizo viral en las redes por su conexión con los extraterrestres.

Diana Ángel y Mafe Walker en La casa de los famosos | Foto: Captura de pantalla La casa de los famosos

Sin embargo, el equipo Infierno no fue el único que enfrentó las consecuencias de su acuerdo con la anulación de sus votos, sino también la actriz caleña Martha Isabel Bolaños, del equipo Cielo, que llamó al frente a su compañera Sandra Muñoz.

“Mi voto no era por vos, Sandra, pero a raíz de lo que acaba de pasar (el complot del equipo Infierno), lo cambié. Y no iba a votar por vos porque, a pesar de todos los roces que hayamos tenido, que han sido más bien espejos porque somos con un temperamento muy parecido, tengo ese bonito recuerdo tuyo, cocinas sabroso, pero ahora vi algo que no, muy fuerte, algo que no está chévere. Ustedes saben lo que está pasando”, comentó la caleña.

Martha Isabel Bolaños | Foto: Captura de pantalla La casa de los famosos Colombia

Además, aseguró que aunque era su derecho defenderse como quisiera, no estaba de acuerdo con lo que había acabado de hacer en el programa. “Te entiendo mira, hablo en lo personal, voté por Mafe porque es con la única de tu equipo que no hablo, pero igual como me pasa a mí, le pasa al resto de los compañeros, entonces definitivamente no fue un complot”, respondió Muñoz ante su nominación.

La reacción de Martha Isabel Bolaños cuando participante confesó que “le gustan mayores” en ‘La casa de los famosos Colombia’ | Foto: Foto: Captura de pantalla Canal RCN / Instagram

No obstante, después de que Hurtado hiciera un nuevo resumen sobre las nominaciones, el jefe explicó que el voto de Martha Isabel no era válido porque había incumplido otra regla de la casa, que consiste en no revelar el voto a sus compañeros en ningún momento de la competencia.

Aunque al principio la actriz se mostró desconcertada, el jefe explicó que se había dado cuenta de que le había confesado sus intenciones en el proceso de votación a Mafe Walker y, por ende, su voto, al igual que todos los que hicieron los integrantes del equipo Infierno, excepto el de Omar Murillo, quedaba anulado.