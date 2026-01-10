Gente

La reacción de Silvestre Dangond a la trágica muerte de Yeison Jiménez: “te nos adelantaste”

Quien es el número uno del vallenato en Colombia también se mostró afectado y se unió a la marea de comentarios por el fallecimiento del artista en un accidente aéreo.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

11 de enero de 2026, 3:02 a. m.
Así fue despedido Yeison Jiménez por Silvestre Dangond
Así fue despedido Yeison Jiménez por Silvestre Dangond

Colombia se estremeció este sábado, 10 de enero, luego de que sobre las 4:00 p.m. se empezaran a conocer los primeros reportes que avisaban de la caída de una avioneta en el departamento de Boyacá.

Inicialmente, se supo que eran unos seis tripulantes, pero la mayor preocupación llegó cuando se conoció que uno de ellos era el cantante de música popular, Yeison Jiménez.

Yeison Jiménez en una de sus presentaciones
Yeison Jiménez en una de sus presentaciones

Con el paso de los minutos la situación se fue esclareciendo, hasta que llegaron los reportes confirmados que dieron a conocer el fallecido del intérprete de música popular, así como otras personas como su mánager y el fotógrafo.

Yeison Jiménez había soñado que tendría un grave accidente aéreo: así lo contó

Reacción de la música colombiana

Sin importar el género o tipo de música, los colegas de Jiménez se empezaron a pronunciar por el fallecimiento del artista oriundo de Manzanares, Caldas.

Uno de los más relevantes fue Silvestre Dangond, el cual es número uno de la música vallenata y que subió un video inédito junto a Yeison, al cual le agregó un mensaje sentido en el que recórdo su último encuentro: “Esta fue la última vez que te vi, campeón. Te nos adelantaste”.

Silvestre Dangond despidió a Yeison Jiménez a través de redes sociales
Silvestre Dangond despidió a Yeison Jiménez a través de redes sociales

En dicha grabación, que no dura más de medio segundo, a ambos se le veía conversando, sonrientes y tranquilos, departiendo, sin saber que sería su encuentro final antes del fallecimiento del más joven de los dos.

Profundo dolor en la música popular

En el gremio en el que se movía Jiménez, este había logrado ganarse un reconocimiento importante. Con sus compañeros más cercanos como Pipe Bueno y Jessi Uribe logró hacer algunas colaboraciones, lo que hizo que a estos les conmoviese muchísimo la partida del de 34 años.

Bueno, al saber lo que pasó con su colega y compañero, fue uno de los que escribió en su cuenta personal de Instagram. Allí le dedicó un extenso mensaje, en el que le resaltó todas y cada una de las bondades a Jiménez en vida.

¿Yeison Jiménez se retira de la música? Pipe Bueno habló
Yeison Jiménez y Pipe Bueno compartiendo tarima.

“Todavía no logro procesar esta noticia… Pero decido quedarme con los recuerdos y la gratitud. Con todo lo que viví junto a un amigo, pero también junto al colega, al compañero de tarimas, de canciones y de sueños. Yeison dejó huella en mi vida y en la de muchos. No solo por su talento, sino por su forma de ser y habitar el mundo. La vida es frágil y finita. Por eso hay que vivirla intensamente, amar sin medida y hacer lo que amamos como si hoy fuera el último día. Porque así, en un instante, se nos va…“, escribió.

Uribe no se quedó atrás. Previo a lo que sería una presentación suya, le hizo la promesa de cantar por la memoria de su carrera, legado y lo que compartieron en medio de sus carreras profesionales.

Giovanny Ayala lloró por la muerte de Yeison Jiménez en la Feria de Manizales: video causó tristeza

“Hoy canto y me pongo el sombrero por ti mi hermano, Yeison Jiménez. Te vas como Un gigante de la música. Nos vemos arriba y sé que me recibirás CON EL CORAZÓN. Viva tu música y junto a ella tus recuerdos”, escribió el artista.

Otros cuantos como Jhonny Rivera, Luis Alfonso, entre otros, también se han unido a las condolencias por el deceso del artista de popular.

