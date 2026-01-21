Gente

La reacción de Westcol a la actuación de Nicolás Arrieta en ‘La casa de los famosos Colombia 3’

El streamer opinó acerca de la participación de Arrieta en este reality de convivencia.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

21 de enero de 2026, 8:44 p. m.
Westcol habla de Nicolás Arrieta y pide ayuda por él
Westcol habla de Nicolás Arrieta y pide ayuda por él Foto: Instagram: @nicolasarrieta | @westcol

La casa de los famosos Colombia inició el pasado lunes festivo 12 de enero, pero este formato empezó a dar de qué hablar meses antes desde que algunos de los participantes fueron escogidos mediante la votación del público.

Manuela Gómez se desmayó en ‘La casa de los famosos 3’: “Pensé que me iba a morir, vi la luz”

Desde entonces, quien llamó la atención de muchos fue el influencer Nicolás Arrieta, quien al obtener un gran apoyo, se convirtió en el primer participante confirmado de la tercera temporada.

Muchos internautas tenían una percepción de Nicolás, sobre todo de que iba a ser un habitante conflictivo, pero al llegar los 24 participantes a la casa, el influencer ha sorprendido y dejado callados tanto a participantes como a personas en las redes con su actuar dentro de la casa.

Nicolás Arrieta contó por qué aceptó participar en 'La casa de los famosos'.
Nicolás Arrieta contó por qué aceptó participar en 'La casa de los famosos'. Foto: Instagram @nicolasarrieta / @lacasadelosfamososcolombia1

Pese a que muchos creían que lo verían pelear y volverse loco, Nicolás se ha destacado por ser un hombre divertido, empático, servicial, analítico, inteligente y mucho más.

Gente

Laura Tobón regresa a YouTube: “Vengo construyendo en silencio un sueño que quería desde hace mucho tiempo”

Gente

¿Hijo por vientre de alquiler? Westcol reveló que desea tener un hijo “a lo Cristiano Ronaldo”, anuncio que sacude las redes

Gente

Familia de Yeison Jiménez hace importante aclaración, pocos días después de su muerte: “Solicitamos abstenerse”

Gente

Luisa Fernanda W respondió a cuestionamientos por no ser vista junto a Pipe Bueno tras muerte de Yeison Jiménez

Gente

Ingrid Karina, exmodelo que vivió en calles de Medellín, se mostró irreconocible: publicó fotos de cómo recibe 2026

Gente

“Le quitaron la vida a mi pareja”: el desgarrador testimonio de Marilyn Patiño en ‘La casa de los famosos’ que conmovió a Colombia

Gente

Revelan el último momento que vivió Yeison Jiménez con su esposa e hijos antes del accidente en avioneta

Gente

La polémica reacción de WestCol tras las declaraciones de Trump sobre Petro

Gente

Aída Victoria Merlano, en contra de Westcol por defender a su ex, Juan David Tejada: “Me duelen tus palabras”

Gente

Westcol se fue en contra de Yina Calderón y se enfureció por chisme que reveló: “Necesita revisarse”

En uno de los días ya transcurridos, Nicolás se refirió al también polémico streamer Westcol, con quien ha tenido cruces y dejó ver si aún se llevan mal o si ya tienen las cosas solucionadas.

“Con Westcol estamos rebien. Ya con Westcol estamos bien”, dijo, dejando ver que sus diferencias habían quedado atrás.

Westcol se refirió a lo que Nicolás Arrieta dijo de ellos dos en ‘La casa de los famosos’

En una reciente transmisión del streamer a través de la plataforma de Kick, salió a flote el tema de Arrieta en conversación con David Muñetones.

“¿Has visto todo lo que ha pasado en La casa de los famosos con tu befo (mejor amigo)? ¿Vos ya sos befo (mejor amigo) de Arrieta o todavía se siguen llevando la mala?“, preguntó David.

De una manera muy honesta dejando ver que no ha estado al pendiente, Westcol respondió: “La verdad, el man siempre me tira la buena últimamente, pero no, no somos befos (mejores amigos). ¿Pero qué? No me he fijado. ¿Qué pasó? ¿Está pegado o qué?“, afirmó.

@sofia.clips1

#westcol #kickclips #lacasadelosfamosos

♬ sonido original - Sofia Clips

“Sí, está pegadísimo. Muy, muy pegado. Porque claro, como vos sabés que el común denominador de los influencers acá en Colombia caen mal porque son hipócritas, porque han estado envueltos en problemas legales y guevonadas así. Ese man si les está diciendo las cosas allá sin asco", respondió Muñetones.

Por último, Westcol reconoció que Nicolás es bastante acertado en como está respondiendo en el reality: “Ay, los está prendiendo a todos. Ah, pero me gusta, me gusta [...] La verdad, me gusta porque él por lo menos tiene razón en eso. ¿Sí me entiende? Él tiene razón en muchas cosas, weón, de mucho influencer ladrón, es que le han robado a mucha gente brother", concluyó.

Más de Gente

Estará al aire desde el 26 de enero.

Laura Tobón regresa a YouTube: “Vengo construyendo en silencio un sueño que quería desde hace mucho tiempo”

El inesperado plan de Westcol para ser padre

¿Hijo por vientre de alquiler? Westcol reveló que desea tener un hijo “a lo Cristiano Ronaldo”, anuncio que sacude las redes

YEISON JIMENEZ

Familia de Yeison Jiménez hace importante aclaración, pocos días después de su muerte: “Solicitamos abstenerse”

El cantante de música popular respondió a quienes cuestionan su paternidad.

Luisa Fernanda W respondió a cuestionamientos por no ser vista junto a Pipe Bueno tras muerte de Yeison Jiménez

Westcol habla de Nicolás Arrieta y pide ayuda por él

La reacción de Westcol a la actuación de Nicolás Arrieta en ‘La casa de los famosos Colombia 3’

Ingrid Karina reveló que tuvo recaída estando en rehabilitación

Ingrid Karina, exmodelo que vivió en calles de Medellín, se mostró irreconocible: publicó fotos de cómo recibe 2026

Marilyn Patiño rompe el silencio: La cruda verdad tras la muerte de Fabián Bonilla

“Le quitaron la vida a mi pareja”: el desgarrador testimonio de Marilyn Patiño en ‘La casa de los famosos’ que conmovió a Colombia

Sonia Restrepo rompió en llanto al llegar al lugar en el que murió el cantante.

Revelan el último momento que vivió Yeison Jiménez con su esposa e hijos antes del accidente en avioneta

Jorge Barón

Jorge Barón habló sobre dura decisión al cambiar su nombre y destapó detalle: “Eso le va a doler”

Manuela Gómez sufrió un desmayo en 'La casa de los famosos 3' y preocupó por su estado de salud.

Manuela Gómez se desmayó en ‘La casa de los famosos 3’: “Pensé que me iba a morir, vi la luz”

Noticias Destacadas