La reacción de Westcol a la actuación de Nicolás Arrieta en ‘La casa de los famosos Colombia 3’

La casa de los famosos Colombia inició el pasado lunes festivo 12 de enero, pero este formato empezó a dar de qué hablar meses antes desde que algunos de los participantes fueron escogidos mediante la votación del público.

Desde entonces, quien llamó la atención de muchos fue el influencer Nicolás Arrieta, quien al obtener un gran apoyo, se convirtió en el primer participante confirmado de la tercera temporada.

Muchos internautas tenían una percepción de Nicolás, sobre todo de que iba a ser un habitante conflictivo, pero al llegar los 24 participantes a la casa, el influencer ha sorprendido y dejado callados tanto a participantes como a personas en las redes con su actuar dentro de la casa.

Nicolás Arrieta contó por qué aceptó participar en 'La casa de los famosos'. Foto: Instagram @nicolasarrieta / @lacasadelosfamososcolombia1

Pese a que muchos creían que lo verían pelear y volverse loco, Nicolás se ha destacado por ser un hombre divertido, empático, servicial, analítico, inteligente y mucho más.

En uno de los días ya transcurridos, Nicolás se refirió al también polémico streamer Westcol, con quien ha tenido cruces y dejó ver si aún se llevan mal o si ya tienen las cosas solucionadas.

“Con Westcol estamos rebien. Ya con Westcol estamos bien”, dijo, dejando ver que sus diferencias habían quedado atrás.

Westcol se refirió a lo que Nicolás Arrieta dijo de ellos dos en ‘La casa de los famosos’

En una reciente transmisión del streamer a través de la plataforma de Kick, salió a flote el tema de Arrieta en conversación con David Muñetones.

“¿Has visto todo lo que ha pasado en La casa de los famosos con tu befo (mejor amigo)? ¿Vos ya sos befo (mejor amigo) de Arrieta o todavía se siguen llevando la mala?“, preguntó David.

De una manera muy honesta dejando ver que no ha estado al pendiente, Westcol respondió: “La verdad, el man siempre me tira la buena últimamente, pero no, no somos befos (mejores amigos). ¿Pero qué? No me he fijado. ¿Qué pasó? ¿Está pegado o qué?“, afirmó.

“Sí, está pegadísimo. Muy, muy pegado. Porque claro, como vos sabés que el común denominador de los influencers acá en Colombia caen mal porque son hipócritas, porque han estado envueltos en problemas legales y guevonadas así. Ese man si les está diciendo las cosas allá sin asco", respondió Muñetones.

Por último, Westcol reconoció que Nicolás es bastante acertado en como está respondiendo en el reality: “Ay, los está prendiendo a todos. Ah, pero me gusta, me gusta [...] La verdad, me gusta porque él por lo menos tiene razón en eso. ¿Sí me entiende? Él tiene razón en muchas cosas, weón, de mucho influencer ladrón, es que le han robado a mucha gente brother", concluyó.