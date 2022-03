La ‘tiradera’ de Rublen Blades en respuesta a Residente y J Balvin

Residente ha sido por estos días tendencia en el país, tras la publicación de la canción BZRP donde criticó fuertemente al género urbano y a uno de sus exponentes: J Balvin.

Luego de que la letra de la canción y las razones de la pelea se hicieran virales, un artista más se sumó a los comentarios que se han generado en torno a este tema, en este caso fue el reconocido salsero y también puertorriqueño, Rubén Blades.

Este jueves -10 de marzo- y a través de sus redes sociales, se conoció un video en donde el cantante decidió rapear un poco y dar su punto de vista sobre la rencilla. En el video, Blades, quien luce una gorra y unos audífonos, empezó dándole algunos consejos a Residente.

En un tono conciliador, el interprete de Amor y control dijo: “Mi nombre ha aparecido en redes sociales y diarios y, es el conflicto ajeno lo que hoy me obliga un comentario. Que nadie se equivoque, quiero que esto quede claro, aconsejo a René porque lo quiero como hermano”, recalcó al iniciar la grabación.

Después continuó diciendo: “cuándo a veces la rabia a mi razón enrosca, me digo Rubencito águila no caza moscas. No es amor y cariño, es amor y control, deja que el niño chille, a veces es mejor”.

“Hay una verdad vieja, que sólo el bueno aprende, que el oro jamás compra a quien su alma no vende, al ánimo caldeado recomiendo darle fin, cálmese escuchando el álbum del año Salswing”, finalizó diciendo el artista, quien además aprovechó para promocionar su álbum.

Cabe recordar que hace unos días se viralizó en redes sociales una entrevista realizada por el Youtuber MoluscoTv al reconocido cantante Residente, en donde reveló las razones por las que le desagrada J Balvin.

El puertorriqueño explicó los motivos que lo llevaron a escribir y publicar la controversial canción de más de ocho minutos. Primero y a modo de contexto, el artista empezó señalando que lo que lo enojó fue el momento en el que Balvin quiso boicotear los premios Latin Grammy en los que varios de sus amigos estaban nominados.

Después dijo que tras haber publicado el video y ver que todo se viralizó, el artista paisa encontró los medios para poder hablar con él y llegar a un mutuo acuerdo que se trató de que Balvin eliminaba el Tweet y Residente el video en el que criticaba el llamado hecho por el interprete de Rojo.

Según lo narrado por Residente, la molestia al parecer había quedado saldada con esas acciones, sin embargo, al día siguiente se sorprendió con la foto y el mercadeo del paisa haciendo alusión a los hot dogs, una comparación que el puertorriqueño había hecho en su video.

“Le escribí, baja la foto por favor y no me contestó. Me llamó a las cinco horas después de que la foto se hizo viral y dije se la jugó cabrón, se la doy, pero puerco (…) yo estaba bien encabronado, pero después siguió haciéndose el canchero”, dijo.

En la entrevista, Residente también aseguró que cada acción que hacía Balvin relacionado con ese tema y con la merch de hot dog, era una muestra de que siguiera “rompiendo la palabra y yo lo aguanté. El papá comentó por ahí algo de los genios (…) cómo va a ser un genio un tipo que pone a dos mujeres con cadenas y no puede distinguir que eso es una estupidez en estos tiempos, hay que ser estúpido”.

Igualmente, criticó la publicación que realizó el artista sobre el premio que recibió de Afro Latino “siendo blanco, cómo vas a recibirlo en un momento donde el racismo está tan duro”.

Luego de mencionar todo lo anterior, el artista aseguró que por esta molestia inicial, decidió componer y sacar el tema que puso a los dos artistas en los titulares del mundo de la farándula.