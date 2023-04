La verdad sobre el árbol que, supuestamente, Shakira se quiere llevar de Barcelona para Miami

Una sorprendente afirmación ha ‘corrido como pólvora’ en diferentes medios de comunicación en las últimas horas. Tiene que ver con que, supuestamente, Shakira había desenterrado un árbol de la casa en la que residía en Barcelona hasta hace apenas 15 días para llevárselo con ella a Miami.

Lo anterior, después de que comenzara a circular por redes sociales una imagen -captada supuestamente por un curioso que pasaba hace unos días por la zona- de una grúa sacando un olivo del que fue el domicilio familiar de la cantante y Gerard Piqué.

Shakira mandando quitar un árbol de la casa de Barcelona para llevárselo a Miami, es los más random que verás hoy. Debe tener un un gran significado para ella 🤩 pic.twitter.com/XbQhXS64ks — Shakira World 🌍 (@shakiracarla) April 12, 2023

Según el diario español El Mundo, la colombiana habría decidido llevarse el árbol con ella, puesto que tendría un significado muy especial. Lo habría plantado hace cinco años en el bosque de los Ceros de Dios en El Líbano, tierra de su abuela paterna. Y de ahí que no quisiera dejarlo atrás antes de comenzar una nueva vida en Estados Unidos con sus hijos.

No obstante, la agencia Europa Press logró establecer que no es cierto, ya que la imagen que se había viralizado del olivo saliendo de la casa de Shakira no es actual, sino del pasado mes de noviembre; concretamente del día 8, horas después de que la cantante de ‘Monotonía’ y el exfutbolista del Barça llegaran a un acuerdo de custodia de sus pequeños Milan y Sasha.

Shakira ha pedido respeto para sus hijos. - Foto: Tomada del instagram de Shakira

Es decir, cinco meses antes de que la colombiana abandonase definitivamente Barcelona para instalarse en Miami. Aseguran que Shakira no retiró el árbol de su hogar para trasladarlo a su futuro hogar, sino porque estaba en mal estado, es decir, podrido.

Afán de la familia de Piqué por sacar a Shakira de la casa en Barcelona sería para venderla

A punto de cumplirse dos semanas desde que Shakira abandonó definitivamente Barcelona para comenzar una nueva vida en Miami, todavía no hay nada claro sobre qué pasará con el que fue el domicilio familiar de la cantante y el exfutbolista Gerard Piqué durante los más de diez años que duró su relación.

Se trata de una espectacular mansión en la localidad de Espluges de Llobregat que está a nombre de una sociedad cuyo administrador único es el padre del exfutbolista, Joan Piqué ―que fue quien envió un fax a la colombiana para que abandonara la residencia antes del 30 de abril, algo que no le habría sentado nada bien y habría precipitado su marcha de España, según apuntan algunos medios de comunicación―, y de la que Shakira todavía está retirando sus últimas pertenencias.

Mientras sus padres, William Mebarak y Nidia Ripoll, han abandonado Barcelona y ya se encontrarían en Miami con su hija, una empresa de mudanzas se afana en recoger los enseres y objetos personales que la cantante de Session #53 quiere conservar de su etapa en Barcelona; además, técnicos especializados estarían desmontando el estudio de grabación que tenía en el que fue su nido de amor con Piqué, aunque se desconoce si será enviado a Miami con el resto de sus paquetes.

La relación entre Shakira y Piqué era de las más médiaticas en España. - Foto: Getty Images

Una vez acabe la mudanza ―prevista para estos días, como informan las señales colocadas a las puertas de la que fue la casa de Shakira― se desconoce qué pasará con esta impresionante mansión valorada en 14 millones de euros y cuyo alquiler mensual podría superar los 10.000 euros al mes.

Por un lado, se ha especulado con la posibilidad de que Piqué regrese al que fue su hogar familiar acompañado por su novia Clara Chía; algo que el entorno del catalán descarta por el momento, ya que está muy a gusto en su ático ‘de soltero’ en el centro de Barcelona, donde reside con la joven desde hace varios meses.

El día que la pareja compartió la primera fotografía juntos en redes sociales. - Foto: Instagram @3gerardpique

Y por otro, se dice que Shakira y Gerard querrían deshacerse de su única propiedad en común, que ya estaría a la venta. Coincidiendo con estas informaciones, y a pesar de que en la casa todavía hay cosas de la cantante, unas posibles compradoras ―o arrendatarias, ya que la discreción respecto a este tema es absoluta― han visitado el lugar acompañadas por un agente inmobiliario con ropa informal y papeles en la mano, según indicó la agencia española Europa Press.

Shakira ofrecería buen sueldo a niñera que cuide a sus hijos

En medio de todas las expectativas que se dieron por la llegada de la celebridad a Miami, varias versiones surgieron sobre los cambios que hará la cantante a su hogar y las dinámicas con los menores. La artista tendrá que acoplarse a un estilo de vida diferente, además de lidiar con las miradas de aquellos curiosos que se interesarán por saber detalles de su presente.

Los españoles no olvidan que cuando Shakira comenzó su romance con Piqué aún era, oficialmente, pareja de Antonio de la Rúa, con quien terminó en 2011. - Foto: afp

No obstante, recientemente los medios internacionales volvieron a revivir información relacionada con las rutinas que adaptará Shakira a su realidad en Estados Unidos, ya que se diferencian bastante de lo que sucedía en España. Uno de estos puntos fue el de la niñera o ‘nana’ que le ayudaría con sus hijos, precisamente en el día a día.

La cantante dejó Barcelona luego de más de 12 años. - Foto: Foto 1: Vittorio Zunino Celotto, Getty Images / Foto 2: Instagram @shakira.

Meses atrás se mencionó, a través de redes sociales, que la intérprete de ‘Waka Waka’ estaba buscando a una mujer que le colaborara con sus niños, tomando el rol de compañera y niñera. El pago sería mensual y contaría con algunas condiciones, las cuales protegerían su privacidad e intimidad familiar.

En La mesa caliente de Telemundo se tocó este tema, dándoles paso a las panelistas para que analizaran de fondo la situación. En primer lugar, se relataron las bases de esta oferta laboral, la cual tenía como escenario un pago de 2.400 dólares, que serían aproximadamente once millones de pesos colombianos.

“Atención que Shakira está buscando niñera para sus hijos en Miami. Según el creador de contenido, Jeffrey Ferney, la barranquillera está buscando una niñera para sus hijos, a la cual le pagará 2.400 dólares al mes, más viáticos y también podrá vivir en esta linda mansión”, dijo una de las presentadoras del formato.

Shakira se enfrentó al impacto mediático una vez se conoció la identidad de la joven española. - Foto: Tomada de Instagram @clarachia55 y @shakira

“La cantante no tiene ninguna preferencia en la nacionalidad de la niñera, pero la elegida no podrá hablar con la prensa y tendrá que firmar un acuerdo de confidencialidad, por supuesto”, agregó, puntualizando en las características que debía tener la mujer.

Sin embargo, Aylín Mujica tomó la palabra y enfatizó en que este valor que estaría considerando pagar Shakira, supuestamente, no le serviría para contratar a alguna niñera. Allí reveló que los precios eran más altos, y eso que solo se hablaba de un niño, pues el cobro se evaluaba dependiendo el contexto de la familia.

Shakira se prepara para iniciar su vida en Estados Unidos junto a sus niños. - Foto: Bruce Glikas/WireImage

“Al menos en Miami no te alcanza ni para un niño, imagínate ahora que son dos: Sasha y Milan. Yo sé que está tratando, a lo mejor, de reducir gastos… ellos estaban pagando alrededor de 21.000 euros anuales por el colegio americano en Barcelona por cada niño; es decir, 40.000 dólares solamente en educación y quieres pagarle eso a una nana, no sé por qué será, pero en Miami no la vas a encontrar, querida Shakira”, indicó la actriz.

“Tiene que ser de tiempo completo, viviendo en la casa, no es uno solo, son dos y los tiene que llevar a actividades extraescolares”, agregó en el espacio.

Shakira se dedicó completamente al bienestar de sus hijos tras la ruptura con Piqué. - Foto: Instagram @shakira

Sin embargo, Verónica Bastos comentó que más allá de los pagos y los costos que tendría adquirir una niñera, lo importante a tener en cuenta era que la colombiana no optaría por contratar a cualquier persona, ya que su equipo de trabajo siempre había sido cercano y de confianza. En estas declaraciones se afirmó que no accedería a cualquier mujer, cuidando realmente de su privacidad y del bienestar de sus hijos.

“Shakira tiene un grupo de trabajo que lo conforman gente de su casa y de mucha confianza y sobre todo familiares: su tía, su prima, la que cuida a sus papás, su hermano Tonino (…). Si eso fuera así, en EE. UU., en México y otros países hay agencias especializadas de niñeras que estudiaron, que hablan inglés y español, que les ayudan con las tareas a los niños y más, no creo que sea un llamado general y más siendo Shakira”, agregó la presentadora de Telemundo.

Shakira junto a Sasha y Milan en uno de los viajes que realizó a Estados Unidos. - Foto: Getty Images

No obstante, otra de las panelistas tomó con gracia el asunto, asegurando que estuvo enviándose textos con una amiga que era madre y también le aseguró que ese valor que ofrecía, supuestamente, Shakira no alcanzaría para una niñera de dos menores.

“Le mandé este mensajito a una amiga y le pregunté si esto cuestan las ‘nanas’ y me dice: ‘Jajajaja, bienvenida a Miami, Shakira. El susto que se va a dar cuando vea lo caro que está todo’. Me dijo que cuestan en Miami entre 4.000 a 5.000 dólares al mes tener una ‘nana’ de tiempo completo viviendo en tu casa. Yo me quedé más en shock. Está carísimo”, dijo.

Shakira es de las artistas más famosas en el mundo. - Foto: Mike Marsland/WireImage

*Con información de Europa Press.