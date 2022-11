“La vida es demasiado corta”: joven renunció a cuatro trabajos después del primer día

En las últimas horas se ha vuelto viral un video en la plataforma de Tik Tok, en el que una mujer se graba mientras cuenta su experiencia frente a ese trabajo “que no la hace feliz”; renunció, pero lo curioso del asunto es que lo hizo en cuatro oportunidades, además de haberlo hecho al con tan solo un día de haber tomado el empleo.

La usuaria dio a conocer la experiencia de su vida laboral ante sus más de 36 mil seguidores. “Literalmente, esta es la cuarta vez que renuncio a mi trabajo después de un turno. Porque la vida es demasiado corta, y si no te gusta tu trabajo, vete”, señaló la mujer en el clip que tan solo duró diez segundos.

Como era de esperar, los usuarios de TikTok no dudaron en reaccionar y comentar su experiencia en el ámbito laboral, unos a favor y otros en contra. “Creí que era el único. He hecho esto en cuatro trabajos este año porque no benefician mi salud mental ni me dan ganas de llegar a la mañana”; “Literalmente yo no soporto estar en un lugar donde no quiero estar. La vida es demasiado corta”, “Lamentablemente, las facturas deben pagarse y algunas personas no están en condiciones de simplemente renunciar, incluso si el trabajo afecta su salud mental”, “no sigas yendo de un trabajo a otro tan rápido porque llegará un punto en el que la gente no te contratará”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en el video.

Otro caso similar de renuncia

Un hombre se graba mientras llama a su jefe a confirmarle que no seguirá trabajando para él. Lo sorprendente del video es la determinación con la que el usuario de la mencionada red social, saltándose todo el protocolo, le informa a su superior que busque una persona para su cargo.

En medio del video, el joven que se identifica en Tik Tok como Humza, expone a su jefe las razones por las que tomó la decisión de no ser más parte de la empresa, sin embargo, este calificó su renuncia, “como el día que me quité los grilletes y escapé de la esclavitud corporativa”, afirmó en su video.

Al comenzar su llamada, el hombre no tuvo más que decirle a su jefe sino que buscara a la persona que lo iba a reemplazar. “Solo quería llamarte y… darte mis dos semanas hoy”, fueron las palabras de Humza. Acto seguido, su superior le preguntó el porqué, afirmándole que estaba de acuerdo con su decisión, “está bien, ¿Puedo preguntar por qué?”, replicó.

Ante esto, el joven le aseguró que deseaba emplear todo su tiempo en su propia empresa, por lo que desde ahora no podía seguir trabajando con ellos. “Básicamente, voy a trabajar en mi nueva empresa a tiempo completo... Así que creo que ahora es el momento para mí. Tengo que aprovechar la oportunidad e ir por ello”, le respondió Humza a su jefe, quien sencillamente le dice “ok”, aceptando su renuncia y sin reclamarle por la forma en la que la efectuó.

La reacción de los usuarios en la red social también sorprendió, ya que estos comenzaron a felicitar al joven por haber tomado la decisión de dejar su trabajo y emprender con su negocio. Incluso, hay quienes reprochan la falta de una respuesta concreta por parte del empleador, quien no le habría deseado buenos éxitos en su carrera futura.

“Felicitaciones hermano, muchos no pueden dar este paso”, “los trabajadores solo somos números. Tenemos algo que aprender de esta llamada” y “no quieres trabajar para alguien que ni siquiera tiene el corazón para desearte suerte y éxito”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en el clip que ya cuenta con más de 98.000 me gusta, y unos 1.158 comentarios.