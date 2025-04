Lady Tabares leyó las cartas en ‘La casa de los famosos’ y desenmascaró a Norma: “eres malévola”

Pese a que interpretó la energía de varios de los famosos, en redes sociales se viralizó en clip en el que se hace la lectura de la actriz y modelo Norma Nivia, mujer que ha tenido varios inconvenientes con los participantes del programa y no ha logrado entenderse, especialmente, con las chicas con las que comparte el espacio.

“Te molesta enormemente, te molesta mucho, te molesta demasiado y ha sido desde siempre, las chicas del cuarto fuego te molestan y has hecho un esfuerzo grande por tolerarlas, por no caer en su juego, manteniendo un bajo perfil, pero a este punto del partido, ya se te hace bastante difícil poderlo controlar y poderlo camuflar, ya no puedes contra eso”.