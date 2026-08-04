Lo que comenzó como una ola de especulaciones en redes sociales tras la publicación de una fotografía con la bandera de Colombia se confirmó en las últimas horas: el futbolista español Lamine Yamal se encuentra disfrutando de unos días de descanso en Cartagena de Indias.

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El delantero del FC Barcelona y reciente campeón del mundo con la selección de España fue visto por seguidores en el centro histórico de Cartagena antes de reincorporarse a la disciplina de su club para la temporada 2026-2027.

De acuerdo con los videos compartidos por ciudadanos en redes sociales, el atacante de 19 años fue captado saliendo de una vivienda de arquitectura colonial ubicada en la calle de La Iglesia, frente a la Catedral Santa Catalina de Alejandría.

En las imágenes se observa al jugador saludando brevemente a las personas y a las cámaras que lo esperaban a las afueras de la propiedad antes de abordar un vehículo.

#Video La estrella de fútbol español, Lamine Yamal, se encuentra de vacaciones en Cartagena. A través de redes sociales circulan videos del momento en que el recientemente ganador del Mundial de Fútbol, fue visto saliendo de una casa en el centro histórico del Corralito de Piedra pic.twitter.com/LBTUTLoQB2 — Blu Caribe (@BLUCaribe) August 4, 2026

Según reportes de La FM y fuentes del gremio turístico local, la agenda del deportista incluye una estancia en un predio privado ubicado en la zona insular de las Islas del Rosario. Aunque el futbolista no ha emitido un comunicado oficial sobre su itinerario en el país, las informaciones disponibles señalan que realiza el viaje acompañado por familiares y amigos cercanos.

El rumor sobre la presencia del extremo en territorio colombiano tomó fuerza durante el fin de semana. Yamal difundió una imagen en sus perfiles oficiales en la que aparece junto a sus amigos de infancia, Mohamed y Souhaib, sosteniendo la bandera de Colombia y con música del artista urbano antioqueño Ryan Castro.

Lamine Yamal sosteniendo la bandera de Colombia en medio de sus vacaciones. Foto: Redes sociales de Lamine Yamal

Diversos reportes en redes sociales sugieren que la fotografía inicial habría sido tomada durante una escala técnica en Bogotá antes de su traslado a la Costa Caribe.

El jugador ha expresado de forma pública su gusto por la música y la cultura colombianas. En 2024, tras obtener la Eurocopa con la selección española, el futbolista se hizo viral al interpretar junto a Nico Williams la canción El ritmo que nos une, tema oficial de la Tricolor para ese torneo.

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La visita del futbolista generó pronunciamientos locales. A través de su cuenta oficial en la red social X, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, destacó la presencia del deportista en la ciudad: “Las estrellas del deporte eligen a la ciudad más bella de Latinoamérica. Porque Cartagena siempre, siempre será un buen plan”, afirmó el mandatario.

#LamineYamal, estrella del fútbol mundial, recientemente campeón del mundo con España, y astro del @FCBarcelona, está de vacaciones en #Cartagena.



Las estrellas del deporte eligen a la cuidad más bella de Latinoamérica. Porque Cartagena siempre, siempre será un buen plan ✨️ pic.twitter.com/QcHTyJLSfd — Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) August 4, 2026

El paso de Yamal coincide con la reciente visita de otros deportistas de alto perfil internacional a la capital bolivarense.

En días pasados, el guardameta mexicano Guillermo ‘Memo’ Ochoa también fue registrado recorriendo las calles de la ciudad antigua y compartiendo con artistas locales. Esto reafirma el posicionamiento de la Heroica como uno de los destinos preferidos por figuras del entretenimiento y el deporte global para sus periodos de receso.