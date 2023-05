Las cartas que jugaría Shakira para que sus hijos estén lejos de Clara Chía; ellos se niegan a convivir con Piqué y su novia

Ni Milan ni Sasha, así como la cantante colombiana, no ‘toleran’ la presencia de la actual pareja del catalán.

Shakira sigue sorprendiendo a millones de personas luego de instalarse en Miami, Florida, junto a sus hijos, Milan y Sasha, así como sus padres William Mebarak Chadid y Nidia del Carmen Ripoll Torrado, tras varios años viviendo en Barcelona, España, junto a su expareja Gerard Piqué, con quien convivió por casi 12 años. La cantante decidió empezar de cero, olvidándose de parte del pasado que tuvo con el exfutbolista y su familia.

Desde el momento en que se conoció la separación de las celebridades, la cantante colombiana ha venido tomando decisiones, ‘cartas en el asunto’, frente a temas, como el mantener el bienestar de sus hijos, y relacionados con el nombre de Clara Chía Marti, actual pareja del exjugador y quien hace parte de la familia Piqué Bernabéu.

La joven fue captada por diversos medios en sitios públicos. - Foto: Europa Press

De hecho, en los últimos días, la atención de los curiosos y los reporteros se centró en conocer detalles de la nueva mansión que compraría la celebridad, el cual le garantice la privacidad de sus pequeños. Pese a los cruces con Piqué por el convenio que firmaron en España sobre sus hijos, la artista no se detuvo y se mostró animada para salir adelante de la tristeza amorosa que atravesó.

Pese a que la barranquillera busca nuevos horizontes, los problemas parecen no acabar para la intérprete de Waka Waka. Según el reconocido paparazzi español, Jordi Martin, los hijos de la expareja, e incluso, la misma Shakira, no quieren tener nada que ver con Clara Chía, quien ha sido sindicada en más de una oportunidad como la ‘manzana de la discordia’ entre la cantante y el futbolista.

El paparazzi Jordi Marti ha estado reportando la vida de Shakira durante mucho tiempo. - Foto: Instagram: @3gerardpique / @jordimartinpaparazzi / @Shakira

Evidentemente, los pequeños han quedado en medio de la polémica ruptura, por lo que no quieren entablar ningún tipo de contacto con la joven. De hecho, el periodista habló de las nuevas condiciones que le habrían solicitado Milan y Sasha a su papá durante sus visitas en territorio estadounidense, de no cumplirlas, los menores se negarán a ir con él.

“‘No queremos estar con ella’. Una condición que los menores le habrían puesto a Piqué es que cuando los visite en Miami sea sin la novia. Los nenes no quieren ni ver a Clara, le han dicho a su padre que no quieren conocerla. ‘Por favor, los diez días que vengas a Miami no queremos estar con ella’”, señaló el paparazzi sobre la posición de los pequeños sobre la española.

Clara Chía y Gerard Piqué llegando a una de las presentaciones de la Kings League. - Foto: Europa Press via Getty Images

Sin lugar a duda, Milan y Sasha apoyan a Shakira, por lo que se han “atrevido” a pedirle dicha solicitud a Piqué, para evitar ver y convivir con Clara: “Creo que los niños están volcados con su mamá, han visto que la ha pasado muy mal”, añadió el paparazzi.

Por otra parte, según el portal Terra, la colombiana también habría tomado ‘cartas en el asunto, por lo que se ha contactado con sus abogados para evaluar la posibilidad de tomar acciones jurídicas que le permita mantener alejados a sus retoños de la novia actual de Piqué.

“Aun cuando no existe en papel la exigencia de Shakira, antes de mudarse a Miami con los niños, Piqué los buscaba, pero nunca lo hizo con la joven trabajadora de Kosmos para evitar conflictos”, reseñó el portal Nueva Mujer.

Shakira no quiere a Clara Chía cerca de sus hijos. - Foto: Fotos tomadas de Instagram @shakira y @3gerardpique

Incluso, la cantante barranquillera estaría ideando un plan para alejar a Sasha y Milan de la relacionista pública, “así termine siendo la esposa de Piqué, como asegura la prensa española pueda suceder en los próximos meses”, insinuó Nueva Mujer.

Shakira no estaría viviendo sola con sus hijos en Miami

No obstante, recientemente, la prensa comenzó a registrar noticias relacionadas con la vida que llevará la cantante en Miami, apuntando a que no estará sola en su residencia con Milan y Sasha. Mientras se confirma si la celebridad adquiere o no una mansión en Fisher Island, exclusiva isla privada, su rutina diaria se mantiene en la casa que compró hace más de una década en North bay Road Drive, la cual posee un espacio de 750 metros cuadrados.

Shakira no estaría viviendo sola con sus hijos en Miami. (Photo by Bruce Glikas/WireImage) - Foto: Bruce Glikas/WireImage

Según reseñó El Tiempo, citando al diario El Nacional, Shakira no viviría sola con sus dos niños en aquella mansión, por lo que lo tomaron como “un golpe” a Piqué por lo sucedido en el pasado. “Shakira no está viviendo sola con sus hijos en Miami”, escribió el medio colombiano, basándose en lo mencionado por el portal catalán.

En los detalles que se publicaron se habló de una situación que muchos catalogaron como “una revancha”, pues la barranquillera se habría llevado a sus padres, William Mebarak y Nidia Ripoll, a Miami, donde vivirían con ella. El Tiempo, reseñando lo informado por El Nacional, aseguró que en el reportaje se hablaba del interés de Piqué por evitar que esto sucediera, pues no había estado de acuerdo.

Padres de Shakira. - Foto: Tomada de Instagram @shakira

Aunque se conoció que los padres de Shakira salieron de la casa que habitó la cantante durante muchos años por la supuesta carta de desalojo que enviaron Gerard y Joan Piqué, no se aseguró que estuvieran junto a la estrella musical. Sin embargo, días después se le vio a la colombiana junto a su hermano, Tonino Mebarak, por lo que se asumió que todos estarían reunidos.

Por el momento, se desconoce sobre esta información, teniendo en cuenta que ningún vocero o representante de la cantante se refirió al respecto. Habrá que esperar a que se conozcan detalles oficiales de la futura mudanza de la también bailarina y su familia.