Las fotos de Aida Cortés por las que le cerraron su cuenta de Instagram

Aida Cortés es la modelo colombiana de OnlyFans considerada como la reina de esa plataforma en el país, pues se sabe que es de las mujeres que más dinero ganan mediante ese canal. Y en entrevista con SEMANA, en 2021, aclaró que ella no era “una prostituta” y que con el contenido que allí se publica “el dinero es ilimitado, dependiendo del trabajo que se haga en la plataforma”.

La joven inició su trayectoria xxx como modelo webcam, durante 6 años, pero al sentirse explotada y no generar los ingresos que esperaba decidió darle un rumbo diferente a su vida. Aunque desde ese momento su vida ha estado llena de éxitos y logros, por retar tan seguido la censura de Instagram, el pasado 20 de julio la plataforma decidió cerrar su perfil en el que ya tenía cerca de 5 millones de seguidores.

Al parecer todo sucedió por subir un video con un conjunto sensual de una minifalda y un croptop amarillos de la Selección Colombia, con el que resaltaba su ropa interior. Ahora, los seguidores de la creadora de contenido erótico se encuentran a la espera de si recuperará su perfil o si le tocará crear uno nuevo y empezar de cero.

Y es que aunque le hayan cerrado su cuenta de Instagram, que era su mayor fuente de ingresos basados en el contexto de redes sociales y en la que más tenía seguidores, esta mujer está aprovechando que ya venía haciendo su audiencia y haciéndola crecer para seguir activa y no dejar olvidados a sus fanáticos.

Además, hace poco abrió un perfil de su academia de OnlyFans aida.academy donde les da tips, instrucciones y datos curiosos a aquellas personas que están pensando en abrir su página azul o que, por el contrario, ya la tienen y quieren seguir aprendiendo de la mejor y la más experta en el tema.

Allí enseña las mejores estrategias y protocolos para ganar ingresos significativos y en caso de éxito que se pueda dedicar netamente a hacer contenido exclusivo para adultos. El curso consta de 10 módulos en los que explica el paso a paso, desde cómo abrir una cuenta y comenzar, hasta cómo hacer que las personas paguen más por hacer peticiones personales.

La joven promete por medio de este programa llegar a ganar 2 mil dólares, con pocos seguidores, en una semana. El precio del curso es de 765 dólares y ella asegura que valdrá la pena esta inversión. Estas serían algunas de las cinco candentes y provocativas instantáneas por las que presuntamente le habrían cerrado la cuenta.

Entre tanto, la creadora de contenido –en la entrevista mencionada– expresó a quienes la tildan de ‘prostituta’: “Ser bonita no es un pecado, que todo es un negocio. No soy prostituta, pero si hay una prostituta que sea exitosa, créanme que no es solo por prostituta, sino porque ha trabajado mucho en eso. Si es millonaria es porque le ha metido mucho esfuerzo. No soy prostituta, sino creadora de contenido digital”.

De igual manera, expresó que con esto ha “aprendido a ser muy directa. Siempre digo primero en qué trabajo y que no pueden llegar a influir en ese campo de mi vida”. Además, habló del público que consume su contenido: “Ese público es más de otros países, porque la cultura en Colombia es diferente, es más de tacto, no aprecian tanto lo virtual; pero en otros países la gente casi no tiene amigos, trabajan todo el día, tienen la tarjeta de crédito ahí quieta, casi no han conocido una mujer”.