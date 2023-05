Las fotos de Shakira que revelan que está feliz lejos de Piqué

Definitivamente, este ha sido el año de Shakira. Desde que lanzó la Music Session #53 con el productor argentino BZRP, la cantante barranquillera ha encabezado varios titulares en diferentes medios de comunicación a nivel internacional.

La cantante contó intimidades de su vida privada y de su canción con el productor musical argentino. - Foto: Getty Images / NBC

Esta semana, la artista fue noticia tras el lanzamiento del video de ‘Acróstico’, canción que les dedicó a sus hijos Milan y Sasha. Algo que enterneció a todos sus seguidores fue la participación de los dos pequeños en el clip. Con este quedó claro que los niños heredaron la vena artística de la intérprete de Día de enero.

Milan y Sasha, hijos de Piqué, cantan en canción de Shakira, 'Acróstico'. - Foto: fotograma, 2.54, Shakira - Acróstico (Official Video), Shakira, Youtube

Desde hace varias semanas son varios los astrólogos que se han aventurado a vaticinar lo que sucederá en el futuro de la cantante. Una de las más famosas es Mhoni Vidente, quien aseguró que para Shakira las cosas no serían tan fáciles y que vendrían momentos bastante tormentosos, pero para el colombiano Daniel Daza, la artista tendrá su mejor momento.

Al parecer esto ya se estaría cumpliendo, pues recientemente se conocieron unas nuevas fotografías de la barranquillera en una salida que tuvo con la supermodelo Gisele Bündchen. Allí se pudo observar que Shakira lució bastante sensual y muchos indicaron que sería un traje más de la venganza contra su expareja.

La cita se dio en el restaurante de sushi Makoto, donde no solo estuvieron ellas, sino que también compartieron con Milan y Sasha, hijos de la colombiana, y con Vivian y Benjamin, hijos de la brasileña, quienes nacieron de su amor con Tom Brady.

Ambas fueron noticia en su momento porque vivieron situaciones parecidas. Por un lado, Bündchen decidió separarse después de 13 años de matrimonio con el jugador de futbol americano y respecto a Shakira, su unión terminó por una infidelidad por parte de Piqué con una joven de 24 años llamada Clara Chía.

La cantante colombiana sorprendió con el outfit que lució en este encuentro, pues se decidió por un vestido de encaje de color verde y lo combinó con unos tenis blancos de plataforma y una camisa ‘oversized’ de cuadros, combinando con una bolsa azul.

Shakira y Gisele Bündchen Salen a Cenar en Miami con Su Hijo! pic.twitter.com/QNpegJ8sS9 — TOP SHAKIRA FAN (@AndersonZhenya) May 17, 2023

Por su parte, la supermodelo se dejó ver muy sonriente, pero con un look muy diferente al de la colombiana, pues optó por el minimalismo con una camisa blanca, combinada con unos jeans claros de corte recto a la cadera, junto a un bolso marrón y unos lentes de sol.

Shakira y Gisele Bündchen salen a cenar en Miami con sus hijos. pic.twitter.com/GTdPrnTkJh — AndroShak🐥ACRÓSTICO🐤 (@DiAndrotoro) May 17, 2023

Esta no es la primera vez que Shakira sorprende en sus apariciones con atuendos que impactan a los fanáticos, pues en la entrega de su reconocimiento como Mujer del Año en los Billboard dejó ver sus tonificadas piernas y llamó la atención de los asistentes.

“Guapísima y ese vestido espectacular y dice muchas cosas”; “¡Bellísima, una mujer al natural increíble!❤️ ella es única 💕¿Vean a Shakira qué linda se ve al ser una mujer original, mientras que otras andan irreconocibles! Ella es natural ❤️”; “Porque la que quiere puede, por favor, no dejes que la envidia, te carcoma”; “No... es mejor que una de 20... mira cuerpazo y cara bellísima”, fueron algunos comentarios de sus seguidores.

El 'outfit' de Shakira en su premiación a Mujer del Año. - Foto: @shakira

No solo fue el discurso de la colombiana el que tocó el corazón, pues sostuvo que había tenido un año sísmico por todo lo que le había tocado vivir respecto a su ruptura, a su mudanza, a la salud de su padre y muchos más temas.

“Es verdad que cuando me sentí más perdida fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma. Pero las lecciones más importantes que he aprendido este año las he aprendido de otras mujeres y por ellas, por ustedes, escribí lo que escribí, canté lo que canté, porque solo una mujer puede llegar a amar hasta desgarrarse. Solo una mujer puede hablar con la honestidad más brutal, puede cantar con rabia y bailar extasiada, y emocionarse hasta las lágrimas”, dijo en ese momento.