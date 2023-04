Las redes se llenaron de memes contra Piqué tras mencionar que Shakira es latina

Hace unos días, el exfutbolista Gerard Piqué fue blanco de críticas luego de hacer algunos comentarios sobre los fanáticos de su expareja, Shakira.

El futbolista no dudó en lanzar indirectas a su expareja, Shakira. - Foto: YouTube John Nellis - Instagram @shakira

“Yo te puedo poner un ejemplo. Mi expareja, que es latinoamericana… no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es ‘fan’ de ella, pero barbaridades. No me importa nada, es cero, porque no los conozco de nada, es gente que no tiene vida. ¿Qué importancia les tienes que dar? Es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots. Si le das importancia a cada comentario, estás muerto”, agregó en una entrevista donde se tomaron estas palabras como un término “xenófobo”.

ADELANTE, Pasen y vean partes de la mejor entrevista a Gerard Piqué en toda su carrera👇 pic.twitter.com/mcc13amRzA — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) April 1, 2023

Ante lo sucedido y registrado en aquella transmisión de Twitch, Shakira no se quedó callada y respondió en su cuenta oficial de Twitter, afirmando que se sentía muy feliz y orgullosa de ser latinoamericana. “Orgullosa de ser latinoamericana”, escribió, y agregó varias banderas de todos los países que hacen parte de la región, como Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristóbal, entre otros.

Shakira le respondió a Piqué con un tuit. - Foto: @shakira

Cabe resaltar que entre Shakira y Piqué siempre se notó la diferencia cultural, pues a ella le gustaba ser amable con sus seguidores mientras que él evitaba que esto pasara. Así se mostró hace un tiempo en un video que circuló en redes cuando la cantante colombiana hacía un corazón con sus manos y el exdeportista le dijo que dejara de hacerlo.

A la rata de @3gerardpique no le gustaba ver feliz a la patrona @shakira pic.twitter.com/wtyHIrViVw — SOMOS SHAKIFANS 🤖 (@SomosShakiFans) November 14, 2022

Ante los constantes ataques que se han mostrado de Piqué hacia Shakira y con su fanaticada, los memes no pudieron faltar y las redes se inundaron de comentarios sobre lo ocurrido con el exdefensa del Barcelona FC.

En Twitter estos fueron algunos de los memes:

Piqué tratando de volver a Latinoamérica pic.twitter.com/T7RweNP3dY — Oscar Luis Medina (@Ocalui) April 3, 2023

Latinoamérica cuando Shakira le dedicó monotonía a Piqué.

Latinoamérica cuando se confirmó que se separaron porque Piqué le montó cacho.

Latinoamérica cuando Piqué resaltó de manera despectiva que Shakira era latina. pic.twitter.com/oLeX9bvbBu — Charolastra. (@taltalivan) April 3, 2023

Latinoamérica unida para funar a Piqué por lo que dijo sobre Shakira y sus fans pic.twitter.com/HisjuP3Ihs — Sandra. (@sandrile1) April 4, 2023

toda latinoamérica con piqué pic.twitter.com/SiOFYpYgNm — carlos buburrón (@CBuburron) April 3, 2023

Pique: mi pareja pues, es latinoamericana



Latinoamérica: pic.twitter.com/vmtExA6Qg1 — Reke (@rickydelhoyo) April 3, 2023

Lo cierto es que esta no sería la primera vez que Shakira deja ver su amor y orgullo por Latinoamérica, pues siempre que ha podido deja su cultura en alto.

La primera vez lo hizo con la reconocida canción La bicicleta, que hizo en colaboración con su gran amigo y colega, Carlos Vives, donde no solo usó como locación de su video a Barranquilla, sino que, además, lanzó varios spots de Colombia: “Que si a Piqué algún día le muestras el Tayrona, después no querrá irse pa’ Barcelona” haciendo alusión al parque nacional ubicado al norte del país, en Santa Marta.

Carlos Vives y Shakira en el video de la canción 'La bicicleta'. - Foto: Cuenta de Instagram @carlosvives

De igual manera, una razón que se suma a la anterior, es que la cantante barranquillera suele elegir dentro de sus colaboraciones a una gran lista de importantes talentos, donde la mayoría de ellos son latinos, entre los que se destacan Maluma, con Chantaje; Nicky Jam, con Perro fiel; Karol G, con su más reciente éxito TQG; Bizarrap, con la ganadora de varios récords, Music Sessions Vol. 53; Ozuna, con Monotonía; Gustavo Cerati, con No; Carlos Vives, con La bicicleta; Anuel AA, con Me gusta; Pedro Capó y Camilo con el remix de Tutu, y Rauw Alejandro, con Te felicito.

Otro de los momentos en los que Shakira dejó en alto a los latinos, fue en el show ofrecido en el medio tiempo del Super Bowl 2020, que hizo junto a Jennifer López. Allí, la colombiana no solo dejó su nombre y el de Latinoamérica en alto, sino además, logró colocarse en el ‘top’ de la lista que cataloga a los mejores ‘shows’, gracias a su espectacular actuación.