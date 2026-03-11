Laura Gallego, exseñorita Antioquia, criticó a Iván Cepeda por elegir a Aida Quilcué como fórmula vicepresidencial

Meses después de que Laura Gallego, exrepresentante de Antioquia, quedara en el centro de la polémica por sus controvertidas declaraciones sobre Gustavo Petro y Daniel Quintero —en las que cuestionó quién “merecía” recibir una bala o un cachazo—, volvió a dar de qué hablar durante la jornada de elecciones en Colombia.

La exreina de belleza se lanzó a la Cámara de Representantes, pero se ‘quemó’ en las votaciones y no logró una curul. Su desempeño no fue el esperado, por lo que varios usuarios se fueron en su contra.

Laura Gallego se tomó el asunto con calma y buena actitud, afirmando que seguiría siendo oposición de algunos políticos que buscaban estar en el poder del país. Varios mensajes en sus redes sociales enmarcaron esta decisión, en la que no dejó de opinar sobre noticias que involucraban las futuras elecciones presidenciales de mayo 2026.

Margarita Rosa de Francisco reaccionó al nombramiento de Aida Quilcué como fórmula de Iván Cepeda: “Colombia lo sabrá”

Recientemente, la exseñorita Antioquia compartió un video en su cuenta de X, en el que dejó en evidencia su descontento e incomodidad con la decisión que tomó Iván Cepeda de elegir a Aida Quilcué como su fórmula vicepresidencial. La mujer expuso sus razones indicando que se estaba utilizando la diversidad como una especie de fachada.

“Existe 50 % de probabilidad de que Aida Quilcué sea la presidenta de Colombia. Paren de usar la diversidad como fachada. Francia Márquez, versión 2.0. La Vicepresidencia no es un cargo decorativo ni simbólico. La situación es lamentable y delicada cuando recordamos algo que es de conocimiento público. Iván Cepeda, en el 2018, fue intervenido por un cáncer de colón. Luego en el 2022 lo volvieron a intervenir”, manifestó en el post.

“Eso quiere decir que si Iván Cepeda gana las elecciones, hay un 50 % de probabilidad de que Aida Quilcué sea la presidenta de Colombia. Ella puede ser indígena, pluriétnica, multicultural, blanca, negra, color zapote, pero no tiene la formación académica para este cargo. Ni un bachillerato. Dejen de repetir cosas que ya no les funcionaron. Solo les sirven para ganar las elecciones o, si no, recordemos los logros de Francia”, agregó.

Laura Gallego hizo un llamado en su publicación, asegurando que debían dejar de aprovecharse de ciertas personas para alcanzar ese lugar en la política, pues había conocimientos básicos que se requerían para ser mandatario de un país.

“¡A Colombia tienen que volver los requisitos académicos para altos cargos que el petrismo eliminó! Solo se aprovechan de los negros, los indios y las minorías para ganar elecciones… pero después ni se acuerdan de ellos. ¡Despierten! Aida Quilcué no tiene ni bachillerato”, escribió.