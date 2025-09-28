Laura Tobón confesó que su esposo sufrió depresión posparto y vivió momento oscuro en su relación: “Qué voy a hacer de mamá soltera”

Laura Tobón es una de las presentadoras más reconocidas en el país, y esto lo confirma su paso por producciones como La Voz Kids, La vuelta al mundo en 80 risas, entre otros.

Recientemente, la presentadora estuvo como invitada en el pódcast Flores de Primavera, conducido por Juliana Velásquez, y allí destapó ciertos aspectos de su vida, como sus difíciles inicios en el modelaje y los complejos que tuvo durante su embarazo por cambios en su cuerpo.

Álvaro Rodríguez, esposo de Laura Tobón | Foto: Pantallazo 'Los hombres sí lloran' Spotify

En el tercer adelanto de esta entrevista, el cual fue publicado en la cuenta de Instagram oficial, Laura Tobón afirmó que el proceso después del embarazo no fue fácil, ya que descubrieron una baja emocional en su esposo, el empresario Álvaro Rodríguez, lo cual empezó a afectar su relación.

“Gracias a que existen terapias, terapias en pareja, todas las terapias del mundo, bla, bla, bla, pudimos darnos cuenta de que Álvaro estaba en una depresión postparto, y nos dimos cuenta de que es más común de lo que las personas se imaginan”, fue lo primero que dijo la presentadora.

Laura comentó que la mayoría de las personas creen que esto afecta normalmente y comúnmente a las mujeres, pero por el caso de su esposo descubrieron que también puede afectar a los padres.

“Normalmente las personas dicen no, a las mujeres les da depresión posparto, baby blue, bla, bla, bla, pero a los hombres también, y yo que soy toda jijiji jojojo alegre, no se qué, pues el que cayó fue Álvaro", agregó, asegurando que como ella es una mujer muy alegra y relajada, esta depresión recayó en su esposo.

Además, reveló el cambio más impactante que tuvo Álvaro: “Y mi esposo, que siempre ha sido súper amoroso, gentil, el más generoso... empezó a ser el más gritón, el que no se aguantaba a nadie en la casa, los gritos...”, dijo.

Para Laura fue muy difícil creer que esto estuviera pasando, pues por su mente pasó la idea de que su relación podría dañarse y ella tendría que enfrentar su vida como madre, estando completamente sola, sin su esposo al lado.