Laura Tobón expuso decisión médica que se tomó por su segundo embarazo; llegó a las 40 semanas

La emoción se apoderó de Laura Tobón y su esposo, Álvaro Rodríguez, quienes están viviendo horas decisivas ante la llegada de Mattia, se segundo hijo. La presentadora colombiana sorprendió a sus seguidores al contar que los médicos definieron cómo comenzaría el nacimiento del pequeño, luego de que el embarazo llegara a las 40 semanas.

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Esta noticia la compartió ella a través de sus redes sociales durante la mañana del lunes 9 de noviembre. Desde allí, dejó ver que había llegado el momento de prepararse para conocer al nuevo integrante de su familia y mostró parte de la emoción que se vivía en casa antes de ir en camino al hospital.

“Llegó la hora, la cara de mi marido lo dice todo”, escribió Laura en una publicación que llamó de inmediato la atención de los seguidores, y esto hizo que la expectativa de ellos y de muchos aumentara.

Una vez en el centro médico, la presentadora compartió una actualización sobre su estado de salud y explico que el nacimiento no comenzaría de manera espontánea. Debido a que Mattia todavía no daba señales de querer salir, los especialistas optaron por realizar un parto inducido.

“Semana 40. Mattia está tan cómodo que vamos por parto inducido, con nervios pero con tanta felicidad”, contó la modelo, quien reconoció que sentía algo de ansiedad, aunque también estaba muy ilusionada por conocer a su hijo.

Este procedimiento consiste en estimular el inicio del trabajo de parto mediante medicamentos o técnicas médicas, una decisión que se toma de acuerdo con las condiciones de la madre y el bebé.

Luego de esto, Álvaro Rodríguez informó que Laura ya había alcanzado los cuatro centímetros de dilatación, un avance importante durante esta etapa.

Más tarde, la presentadora volvió a compartir una fotografía y dedicó unas emotivas palabras al pequeño bebé: “Lista para conocerte mi Mattia”.

El mensaje y el post despertó una oleada de reacciones y comentarios de amigos, familiares, colegas y seguidores, quienes le enviaron mensajes de cariño y buenos deseos para este momento.

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“Qué emoción, les mandamos todo nuestro amor”; “Hermosa que alegría! Que Dios los bendiga a los 2″; “Se me pasó súper rápido, que hermosa”; “Bendiciones y que todo salga bien”; “La mamá más hermosa, ya queremos conocerte Matti”; “Dios cuida de los dos por favor, te va a ir muy bien”, fueron algunos de los comentarios.

Por ahora, ni la presentadora ni su esposo han confirmado la noticia del nacimiento de su segundo hijo, pero se cuentan las horas para recibir tan anhelada espera.