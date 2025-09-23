Laura Tobón se sinceró y habló del tormentoso inicio en el modelaje; afirmó que siempre estuvo sola: “Me expuse”

La presentadora Laura Tobón participó como invitada en el pódcast Flores de Primavera, conducido por Juliana Velásquez y Selia.

En este espacio, la bogotana compartió detalles íntimos de su vida personal y profesional, incluyendo el inicio de su carrera en el modelaje, lo cual fue publicado como un segundo abrebocas de la entrevista completa.

La presentadora Laura Tobón participó como invitada en el pódcast Flores de Primavera. | Foto: fjuan carlos sierra-semana

Con una carrera consolidada en la televisión colombiana, Tobón ha sido rostro de producciones como La Voz Kids, La vuelta al mundo en 80 risas y Estilo RCN, proyectos que la convirtieron en una de las presentadoras más reconocidas del país.

Más allá de su trabajo en la pantalla, la también modelo ha construido una sólida relación con su audiencia a través de redes sociales, en las cuales comparte aspectos de su vida cotidiana, sus proyectos profesionales y su faceta como madre de su hijo Lucca, fruto de su matrimonio con el empresario Álvaro Rodríguez.

Laura Tobón confesó complejos inicios en el modelaje

En esta conversación, la presentadora bogotana habló de cómo fueron los inicios en su vida como modelo, en la cual enfrentó ciertos retos al tener que experimentarlo y recorrerlo sola.

“Yo empecé muy chiquita modelando, a los 15 años. Empecé haciendo comerciales de televisión, pasarela, de todo, pero lo hice yo solita”, dijo inicialmente Laura.

Laura Tobón confesó complejos inicios en el modelaje. | Foto: Cuenta de Instagram @laura_tobon

La presentadora afirmó que esto fue así porque su madre desconocía el mundo en el que ella quería incluirse.

“Me tocó hacer muchas cosas sola, sin ayuda. En ese momento ya no tenía tanto la presencia de mi mamá, porque ella no tenía ni idea de qué eran ni el modelaje ni la televisión, ella no tenía nada, desconocía totalmente ese mundo, y a mí me encantaba, pero yo estaba siempre muy solita”, añadió.

En la conversación, Laura Tobón se sinceró y dejó ver que el hecho de enfrentar este camino bajo su propia autonomía la hizo atravesar ciertos momentos incómodos siendo una adolescente aún.

“Entonces me expuse a muchas situaciones muy incómodas para mí, donde tuve que crecer mucho y como se dice, ‘coger cuero’”, añadió.

A raíz de su experiencia, Laura Tobón decidió crear una agencia (MTZ Agency) para ayudar a que jóvenes no caigan en peligros.