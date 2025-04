Le cayeron al Jefe de ‘La casa de los famosos’ por falta de “pantalones” para sancionar a los groseros: “Lo más tibio de la casa”

Uno de los que más se molestó con el famoso fue Camilo (el líder de la semana) y ambos, al parecer, protagonizaron una pelea explosiva dentro del confesionario. Este momento no tiene mayor clarid ad, pero lo que sí se supo fue que el audio fue censurado y varias personas de la producción tuvieron que ingresar a la casa para separarlos y calmar los ánimos.

⁠¿Habrá sanción? La Toxicosteña le cantó la tabla a Camilo Trujillo y no lo bajó de “ridículo” en fuerte cruce de palabras

En varias oportunidades, varias personas le han preguntado a Mane por qué Yina la trata de esa forma, y ella ha asegurado que no la conoce, que no sabía de su existencia, por lo que el trato se le hace totalmente extraño y fuera de lugar, pero de todas formas, se lo toma con gracia y no le da importancia.