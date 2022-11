¿Le propuso matrimonio a una, pero besó a otra? Exponen en redes a “romántico” en concierto de Bad Bunny

Las propuestas de matrimonio siempre representan un momento inolvidable para las parejas. Cuando llega el momento, algunos se quedan en lo tradicional y acuden a las clásicas cenas románticas, mientras que otros eligen demostraciones más extrovertidas, por ejemplo, en medio de eventos masivos.

Precisamente, este fue el caso de un hombre que aprovechó el concierto de Bad Bunny, en Lima, Perú, para al parecer proponerle matrimonio a su pareja. Cabe señalar que la veracidad de la declaración de amor, desde el primer momento, fue puesta en duda por los mismos cibernautas, por lo que no se sabe a ciencia cierta si la acción fue genuina o no.

En todo caso, el video se hizo viral y algunos calificaron la supuesta propuesta como un acto bastante romántico. Por su parte, otros aprovecharon para publicar comentarios graciosos, por ejemplo, a propósito del lugar en el que estaban: justo al frente de los baños.

Pero la historia no termina ahí. Usuarios de TikTok, plataforma en la que se viralizó el video, recordaron haber visto al mismo sujeto en otro video, el cual fue grabado el mismo día y en el mismo lugar.

“Pero este chico se sale besando en otro video con un tiburoncín”, comentó un usuario de TikTok. Efectivamente, existe otra publicación en la que el hombre aparece besando a una mujer que estaba disfrazada de tiburón.

De hecho, en las imágenes también aparece la misma mujer del otro video, su supuesta pareja. A partir de las publicaciones en mención, los cibernautas se han preguntado sobre qué beso ocurrió primero.

“Y la pedida de mano, ya estamos de más”; “QUEEE? Ese tipo le pidió la mano a una chica en el concierto de bad bunnyyyyyyy”; “entonces le pidió matrimonio para que lo perdone.... queeeeeeeeee”; “es que ese chico le propuso matrimonio, hasta se arrodilló y todo ... no puedo ver que antes de eso había este video. Alaaaaa qué fuerte”, dicen algunos de los comentarios destacados.

“Solo quería salvarlo”: mujer a quien le estaban pidiendo matrimonio recibió fuerte empujón antes de dar el “sí”

Otra propuesta de matrimonio que se hizo viral recientemente ocurrió en un campo de fútbol. Lo que pretendía ser una pedida de mano absolutamente romántica terminó dándole la vuelta al mundo -y no precisamente por su originalidad-.

Las imágenes muestran el momento exacto en que los jugadores del mismo equipo se ubican detrás del hombre que estaba listo para hacer la propuesta decisiva. Mientras aplaudían, su novia se acercaba a la cancha, preguntándose qué estaría planeando su pareja.

Al parecer, la novia no era la única confundida. Dos hombres se acercaron al jugador para darle la mano, sin embargo, fueron ignorados, ya que, en ese momento, el futbolista se estaba poniendo de rodillas mientras abría el estuche con el anillo. No había duda, se trataba de una propuesta de matrimonio en plena cancha de fútbol.

Pero hubo una persona que se encargó de darle un toque inesperado a esta historia. Cuando el futbolista ya estaba de rodillas y la mujer lucía sorprendida ante el romántico gesto, un empleado de seguridad se atravesó entre ellos.

No bastándole con eso, empujó fuertemente a la dama, al parecer, pensando que era una aficionada que estaba invadiendo el campo de juego.

Ante la violenta reacción, el futbolista se puso de pie y empujó al hombre de seguridad, que vestía un peto anaranjado. La situación requirió la intervención de sus compañeros, incluso el árbitro se acercó al lugar para mediar el conflicto.

Luego de un par de segundos llenos de tensión, el futbolista volvió a ponerse de rodillas para dar continuidad a su propuesta. El incidente no fue obstáculo para el amor y la mujer respondió con un “sí”. Entre aplausos, la pareja se abrazó para cerrar el trato; habrá matrimonio en el fútbol internacional.

El hecho fue reseñado en redes como “uno de los momentos más insólitos del año”. Así mismo, como era de esperarse, recibió miles de interacciones por parte de los internautas.

Ah bueno, el fútbol de Polonia nos acaba de regalar uno de los momentos más INSÓLITOS del año. 😱🇵🇱⚽pic.twitter.com/nyAz6URbGw — Fodboldworld (@fodboldword) November 14, 2022

Aunque el video citado menciona que el hecho se registró en Polonia, realmente ocurrió en Bielorrusia, durante el partido entre Smorgon y el Volna. La propuesta de matrimonio vino de parte del jugador Vladislav Shubovich, luego de que marcara el segundo gol de su equipo al minuto 85.

“‘Lo quise salvar, pero no pude hacer más nada…' El seguridad”; “Juan Ramón Jiménez diría ‘otro burro al corral’”; “Hasta que la muerte los separe. * De color naranja”; “Bueno, el de seguridad estaba haciendo su trabajo”; “JAJAJAJAJ todo es una joyita, desde el momento que frenaron el partido para pedirle que se case, hasta el de seguridad que empuja a la piba y el chabon se saca JAJAJAJAJA, todo es muy random”; “El de naranjo ya no cree en el amor”; “Te quisieron salvar flaco, no es por ahí”; “Algún día entenderá que solo quería salvarlo...”, dicen algunos de los comentarios destacados.