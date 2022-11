Lina Tejeiro dice, entre risas, que Greeicy la tiene “secuestrada” y no la deja regresar a su casa

Greeicy Rendón y Lina Tejeiro, dos de las colombianas más reconocidas en redes sociales, forjaron una de las amistades más comentadas de la farándula nacional, debido a la extensa trayectoria que construyeron juntas dentro y fuera de los medios. Cada una siguió su camino profesional sin dejar de lado el fuerte vínculo que tenían desde que eran muy jóvenes.

En las últimas semanas, ambas artistas se robaron las miradas de los curiosos por el tiempo que pasaron juntas, lejos de la capital. Las dos retomaron unos días muy unidas, compartiendo con Mike Bahía, Kai, el hijo de Greeicy; sus amigos en Medellín y todas las mascotas que conviven con la cantante.

Este espacio funcionó para que las dos se rieran, se divirtieran y pasaran uno que otro momento inesperado. Sin embargo, como era de esperarse, Lina Tejeiro tendría que regresar pronto a su hogar y a sus compromisos laborales, por lo que reflejó el duro proceso que ha sido despedirse de su mejor amiga.

De acuerdo con lo que quedó registrado en una serie de videos, Lina Tejeiro plasmó cómo Greeicy trataba de convencerla para que no se fuera y se quedara con ella unos días más, expresando que las dos podrían viajar juntas el mismo día y así tenían más tiempo. La actriz señalaba que no podía y que debía regresar, pero la cantante utilizó una maniobra inesperada para ablandar su corazón.

“No, yo me tengo que ir Raji”, dijo la creadora de contenido, a lo que la artista pop respondió: “No, Raji, mañana, mañana…llevamos diez minutos en esto”.

En las declaraciones de Rendón, la petición que hacia a su amiga era porque había “enamorado” a Kai, su bebé, y no era justo que se fuera y lo dejara ahí solito. Además, la intérprete de Destino apuntó que su ‘Raji’, como le dice de cariño, le enseñó una canción al niño y ahora qué haría todas las mañanas cuando no la vea.

“Yo me tengo que ir el primero de diciembre, si o si. Ella aquí vino, me enamoró mi hijo, me lo tiene embejucado, ¿y me lo va a dejar tirado? Me le va a romper el corazón”, dijo Greeicy.

Ante las palabras de la caleña, Tejeiro afirmó que no podía con esa manipulación, por lo que posiblemente terminaría aceptando esta invitación. No obstante, soltó un comentario gracioso, pidiendo ayuda y buscando que la rescataran porque “la tenían secuestrada”.

“No, no puedo con esta manipulación. Necesito ayuda, vengan por mí, me tiene secuestrada”, dijo.

El tremendo susto que vivieron Lina Tejeiro y Greeicy Rendón en una cuatrimoto

Sin embargo, en una de sus más recientes hazañas no salió del todo como esperaban, puesto que en medio de la emoción del momento, el estar grabando el hecho y claramente, compartiendo entre amigas, hizo que pasaran un gran susto en medio de un paseo por una vía.

Las artistas se encuentran compartiendo un buen momento en la casa de Rendón, por lo que según mostraron en su video, salieron a dar un paseo en una cuatrimoto; sin embargo, en medio del camino, mientras la cantante iba manejando y Tejeiro estaba grabando la aventura, apareció un bache en la vía y el vehículo tambaleó.

El momento de desequilibrio hizo que ambas artistas gritaran de miedo ante la posibilidad de caer, pero se recuperaron rápidamente y el susto se convirtió en una fuerte carcajada.

La situación hizo que múltiples usuarios en la red social alabaran la amistad que tienen las dos artistas, mientras que se reían por el incidente, afirmando que era algo que podía pasarle a cualquiera.

“Yo quiero una amistad así”, “ellas únicas hermosas bendiciones”, “lo mejor de una amistad es seguir todas la locuras y siempre estar ahí”, “parecen hermanas”, “por una amistad que te acompañe siempre en tus locuras”, “¿y el casco?”, son algunos de los comentarios de los usuarios.