Lina Tejeiro tiene un gran defecto y ella misma lo confiesa; le ha dado varias lecciones

Una de las famosas colombianas que más se ha sincerado con sus seguidores en cuanto a su vida privada es la actriz Lina Tejeiro, quien se dio a conocer hace dos décadas en la legendaria serie Padres e Hijos y ahora es una de las intérpretes más talentosas del país, con un repertorio amplio de producciones donde ha encarnado desde mujeres tiernas y hogareñas, hasta jóvenes malvadas y ambiciosas.

Este talento actoral la llanera no solo lo muestra en la televisión, también lo hace en sus perfiles oficiales de redes sociales como Instagram y Tik Tok, donde hace playbacks de escenas y situaciones graciosas de forma tan precisa y bien actuada que los mismos usuarios la han catalogado como “la reina de la imitación”, cautivando cada vez a más seguidores.

Foto: Instagram @linatejeiro. - Foto: Foto: Instagram @linatejeiro.

Y aunque se crea que Tejeiro es exitosa en todo lo que hace, sin tener en cuenta a sus relaciones amorosas fallidas y mediáticas, la actriz tiene un gran defecto que ella misma reconoció cuando uno de sus seguidores se atrevió a indagarle sobre este tema, dejándola a ella al descubierto y sin manera de salirse por la tangente.

“¿Cuál es tu mayor defecto?”, fue la pregunta del fanático, que Lina respondió en primer lugar con altivez y prepotencia (todo muy bien actuado), para luego sincerarse y revelar esa actitud que sabe que debe corregir, pues ya le ha tocado asumirla en situaciones altamente complejas y delicadas como las que ha vivido de cuenta de sus quebrados de salud a causa de los biopolímeros, que hace poco la hicieron entrar nuevamente al quirófano.

Foto: Instagram @linatejeiro. - Foto: Foto: Instagram @linatejeiro.

“Cuál es mi mayor defecto… Que no tengo. No mentiras, que soy muy impaciente para algunas cosas. La vida, con situaciones de salud, me ha enseñado a ser muy paciente, pero soy muy impaciente para otras cosas”, reveló la llanera en sus historias de Instagram, clip que rápidamente fue compartido en otras cuentas como ‘Rastreando famosos’ y allí los cibernautas pudieron dar su opinión al respecto.

Algunos usuarios se limitaron a despacharse en mensajes de amor y ternura, sin embargo, no faltó el que también le añadió más defectos a Tejeiro. “😂 ella es un hit, la amo”, “(su defecto) es ser insegura e inmadura”, “😂 me encanta su personalidad”, “El mayor defecto es rehabilitar gamín”, “Es re tóxica 😂”, “😍 está bella”, “Sí, eso es verdad mi reina, tan impaciente que te desesperar por enamorarte cada 15 días. ¿Cuál es tu afán de estar con alguien Lina?”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Lina ya no hace ejercicio

Además de la pregunta sobre su mayor defecto, Lina también respondió otros cuestionamientos por parte de sus seguidores, como el hecho de que ella no ha vuelto a publicar videos y fotos haciendo ejercicio, actividad esencial para la vida que llevaba Lina en 2022. Por esto, muchos de sus fans le indagaron sobre este tema, que la actriz también tuvo que aclarar.

“Muchos tienen la duda y me han estado diciendo que por qué ya no subo historias entrenando y es porque hace rato no entreno… No he podido entrenar porque sigo en recuperación. Todavía sigo con fajas, espuma, todavía sigo drenando… Ya no tengo el hemovac, pero sigo drenando líquidos, entonces, pues no me he sentido lista para hacer ejercicio, aunque ya puedo hacer cardio, pero no me han dado ganas”, declaró la actriz.

La actriz ha mostrado sus intervenciones quirúrgicas por cuenta de los biopolímeros. Foto: Instagram @linatejeiro. - Foto: Foto: Instagram @linatejeiro.

Además, Tejeiro le dio un mensaje de esperanza a sus casi 10 millones de seguidores en cuanto a su hábito de hacer ejercicio. “Pero no, ya me voy a poner juiciosa, la idea es pronto entrenar… ¿Mañana? No sé”, aclara Lina también entre risas, mostrando el rostro de una mujer tranquila y serena frente a su estado de salud.