Lincoln Palomeque ventila foto de delicado tema legal en el que lo quieren salpicar

Esta no es la primera vez que el cucuteño denuncia un tema de esta índole en su cuenta personal de Instagram, puesto que hace unos meses compartió una serie de fotografías en las que mostró que se estaban haciendo pasar por él para engañar a varias personas. Sin embargo, no especificó si se trataba de algún tipo de estafa.

“Esto no tiene nada que ver conmigo. Pueden ser fanáticos, pero no es responsable utilizar la información así. No conozco a la persona que maneja esta cuenta. ¡Tengan cuidado! Nunca he promocionado ninguna pastilla para adelgazar, todas esas publicidades son falsas. Yo no quiero que pase algo grave con la salud de una persona por estas pastillas. Mis abogados ya están trabajando en el caso”, expresó en esa época.