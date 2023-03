¿Lo quiso poco? Este es el ex de Shakira al que nunca le dedicó una canción de desamor

Gabriel García Márquez decía que “el desamor acrecienta el amor” pues, según el Nobel colombiano, “el amor pleno solo lo conocen los amantes eternos, y solo ellos son capaces de llegar al umbral de la muerte abrazados y sonrientes”. Tal vez por eso el dolor por la ruptura de una relación sea tan intenso que, en ocasiones, lleva a algunas personas a buscar venganza, desquitarse o, simplemente, expresar sus sentimientos.

Ese es el caso de Shakira, quien ha sabido sacar réditos de su situación tras separarse del exfutbolista Gerard Piqué. La colombiana se convirtió en protagonista de diversas noticias en las plataformas digitales debido a todos los detalles que salieron a la luz sobre su vida personal y privada. Además, se ha consolidado como una de las artistas latinas más importantes a nivel mundial cosechando éxitos tras su ruptura, puesto que de ese dolor han nacido varias canciones.

A raíz de esta situación, han surgido varios hits musicales que se han convertido en número uno, haciendo que facture vez tras vez. Primero salió Te felicito junto a Rauw Alejandro; luego de hacerse oficial la noticia, empezó a lanzar más dardos a su ex y la nueva pareja con temas como Monotonía, Music Sessions #53 y el más reciente TQG junto a Karol G.

El nuevo cambio de 'look' de Shakira en canción de 'TQG' con Karol G. - Foto: Captura de video canal oficial @KarolGMusic

Pues bien, esta vez, los usuarios en redes sociales han puesto el ojo en una persona que sostuvo una relación amorosa con la cantante barranquillera. Se trata del actor Osvaldo Ríos, quien concedió una entrevista para el programa Chisme No Like, donde admitió “ser el gran amor” de Shakira y el único al que no le ha dedicado canciones de desamor tras la ruptura, pues seguían amándose.

“Tuvimos una relación muy linda que valoro y valoraré toda mi vida (...) Me escribió canciones que todavía me emocionan cada vez que las oigo. Yo le escribí poesías. Ojalá tenga guardado el libro que le escribí. Yo le escribía poemas y ella me escribía canciones (...) Gracias a internet, ahora puedes ir a YouTube y escucharlo tú mismo, por tu propia boca... en todas las entrevistas, habla maravillas de mí”, manifestó, agregando que la colombiana no tiene nada malo que decir de él y la relación que tuvieron.

El romance entre el actor puertorriqueño Osvaldo Ríos y la cantante colombiana Shakira en 1997 fue uno de los más polémicos del momento, teniendo en cuenta que cuando se dio a conocer el noviazgo él tenía 36 años y la barranquillera 20.

Hace poco menos de un año, Ríos recordó cómo fue el romance con la artista colombiana. Lo hizo en medio de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos’.

El actor le contó al bailarín Toni Costa que llegaron a pensar en contraer nupcias, a tal punto que alcanzaron hasta a contemplar en dónde vivirían. Sostuvieron una relación amorosa durante un año.

Con Osvaldo Ríos la relación duró un año. Shakira le dedicó 'Moscas en la casa' y 'Que vuelvas'. - Foto: CortesÍa Canal Caracol

“Ella apenas comenzaba con Pies descalzos y tenía todo un mundo por vivir. Cuando amas a alguien es mejor dejarlo libre y es la mejor prueba de amor que le puedes dar (...) Tenía que volar, fue lo mejor que le pasó, no seguir conmigo”, contó Ríos, quien hoy en día cuenta con 62 años.

Y agregó, en el reality citado anteriormente: “Con ella fui muy leal y fiel, pero en esa época yo no era ni leal ni fiel. Estar con una y otra te distrae, te desenfoca, nadie me quita lo bailado, pero o te aplomas o la vida te pasa factura también”.

Shakira habría tomado radical decisión en su vida; marcará su futuro tras una larga espera

Una vez la celebridad decidió hacer oficial su ruptura amorosa con Gerard Piqué, la atención de los paparazis y fanáticos se ubicó en la nueva etapa que atraviesa con su familia, ya que posiblemente su presente dé un giro total. La barranquillera se mantuvo en silencio con respecto al camino que tomará, haciendo movimientos discretos y privados.

Sin embargo, recientemente, las ‘Mamarazzis’ de ‘El Periódico’ compartieron un inesperado anuncio relacionado con Shakira y el viaje que haría a Miami. Lara Fa y Lorena Vásquez, integrantes del pódcast, revelaron que tuvieron acceso a nuevos datos sobre esta mudanza y el posible día que la cantante abandonará de forma definitiva España.

La cantante habría tomado decisión con respecto a su estadia en España. - Foto: Instagram @shakira

Según registraron las comunicadoras, fuentes cercanas a Shakira mencionaron que ya habría una fecha clave para el esperado viaje de la artista con sus hijos a Estados Unidos, tal y como se había planeado desde 2022. Las españolas comentaron que esta decisión encajaría a la perfección con el calendario escolar de los menores, quienes entrarán a un nuevo colegio en Miami.

De acuerdo con lo que se conoció, la intérprete de ‘Waka Waka’ habría elegido el primero de abril para llevar a cabo su mudanza a la ciudad estadounidense, aprovechando el famoso espacio ‘spring break’.

“A partir de fuentes del entorno cercano de la artista colombiana, la cantante planea trasladarse a la ciudad estadounidense el próximo primero de abril para aprovechar las vacaciones escolares que tienen durante esos días los alumnos americanos, denominadas spring break”, señalaron las Mamarazzis, según cita El Periódico.

No obstante, ambas periodistas aclararon que todo esto dependería de cómo mejore la salud del padre de Shakira, quien estuvo bastante delicado meses atrás. “Así, los dos hijos que tiene con Gerard Piqué, Milan y Sasha, se podrían incorporar ya a su nuevo colegio. De todas formas, la mudanza dependería de cómo evoluciona el estado de salud del padre de Shakira”, reseñó el medio.

Laura Fa aprovechó este espacio en el programa para aclarar que, una vez la colombiana se instale en Miami, el abogado de Piqué podrá solicitar la homologación del acuerdo que se firmó el pasado primero de diciembre de 2022, donde se aclaraban los puntos de este proceso paterno entre ambos.

“Cuando ella ya se instale en Miami es cuando el abogado de Gerard Piqué, Ramón Tamborero, podrá solicitar la homologación del acuerdo que tienen aquí por la custodia de sus hijos. Esa homologación, hasta que Shakira no se instale en Estados Unidos, no se dará”, dijo la española.