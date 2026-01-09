Gente

Los 3 signos del horóscopo chino que ganarían la lotería el fin de semana del 10, 11 y 12 de enero

Los próximos días estarían cargados de energía positiva para algunos signos de la cultura oriental.

Siga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

9 de enero de 2026, 8:28 p. m.
Estos son los signos con más probabilidades de triunfar en juegos de azar.
Estos son los signos con más probabilidades de triunfar en juegos de azar.

El fin de semana del 10, 11 y 12 de enero es considerado como uno de los más importantes de quienes creen y se rigen por las astrología oriental, especialmente, por quienes buscan convertirse en los ganadores de distintos juegos de azar como lo son los chances y las lotería, en el caso de Colombia.

Según las interpretaciones más recientes del horóscopo chino, para los próximos días, hay tres signos, de los doce, que tendrían una energía favorable, la cual los podría llevar a convertirse en millonarios premios económicos en cuestión de minutos.

Dentro de la complejidad del Horóscopo Chino, hay una fascinante narrativa que sugiere que cuatro signos están destinados a encontrar el tesoro en su camino.
Desde tiempos antiguos, se ha sugerido que la alineación de los astros puede indicar un camino hacia la prosperidad para ciertos signos del zodíaco chino. Foto: Getty Images/iStockphoto

Rata (1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

La influencia de la abundancia y la intuición se intensifica entre el viernes 10 y el sábado 11 de enero, pues son considerados como días clave para tomar decisiones rápidas y confiar en la intuición.

Este signo podría verse beneficiado al participar en sorteos, rifas o juegos que involucren la selección de números y la astrología oriental señala que no se trataría solo de suerte al azar, sino de una energía especial y general que perduraría durante varias horas.

Dragón (1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

El Dragón es uno de los signos más poderosos del horóscopo chino y, durante el domingo 12 de enero, podría experimentar un giro favorable en temas económicos, teniendo en cuenta que este fin de semana estaría marcado por una energía que activa los logros económicos y las recompensas inesperadas.

Para quienes pertenecen a este signo, la suerte podría manifestarse a través de números repetidos, fechas significativas o billetes de lotería o rifas comprados por casualidad.

Para quienes creen en la influencia de los astros, el Horóscopo Chino revela pistas sobre los senderos que podrían conducir a la riqueza y la prosperidad.
Explorar los designios del Horóscopo Chino es adentrarse en un universo donde la abundancia puede estar esperando pacientemente a ser descubierta por algunos signos privilegiados. Foto: Getty Images/iStockphoto

Las predicciones apuntan a premios que no necesariamente son millonarios, pero sí lo suficientemente importantes como para marcar un antes y un después.

Cerdo (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

El Cerdo sería otro de los signos con suerte para el fin de semana del 10, 11 y 12 de enero, pues normalmente se le relaciona con la prosperidad, el binestar y la buena fortuna.

La astrología oriental indica que el sábado, 11 de enero sería el día más propicio para probar suerte y le sería posible disfrutar de un gran premio.

Aunque el horóscopo chino sugiere tendencias y energías favorables con respecto a lo que puede llegar a pasar con sorteos de azar, es importante tener en cuenta que esto no tiene una validación científica que lo respalde, por lo que es decisión de cada persona confiar o no en la información que comparten los astrólogos y videntes.

Noticias Destacadas