Los 4 signos del zodiaco con más probabilidades de llevarse el premio mayor de la lotería en la semana del 23 al 29 de marzo

En la semana comprendida entre el 23 y el 29 de marzo, las predicciones astrológicas vuelven a generar expectativa entre quienes buscan señales de buena fortuna en los movimientos planetarios.

Para muchos seguidores del horóscopo, estos días estarían marcados por una combinación de energías que favorecen el azar, la intuición y las oportunidades inesperadas, elementos que suelen asociarse con la posibilidad de ganar la lotería.

Aunque estas interpretaciones forman parte del terreno del entretenimiento y la creencia personal, cada semana miles de personas consultan su signo antes de probar suerte en juegos de azar.

Signos que contarán con suerte en la semana del 23 al 29 de marzo. Foto: 123rf

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Tauro aparece como uno de los signos con mejores perspectivas durante esta semana. Regido por Venus, los nacidos bajo este signo suelen tener una conexión especial con el dinero, el confort y la estabilidad económica.

Durante estos días, la posición de Venus favorecería decisiones financieras y momentos oportunos para invertir o arriesgarse en pequeños juegos de azar.

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Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Para la semana del 23 al 29 de marzo, los tránsitos planetarios estarían alineados de manera especialmente positiva para este signo de fuego.

Los astrólogos indican que podrían presentarse coincidencias favorables, decisiones impulsivas que resulten acertadas o encuentros casuales que lleven a los sagitarianos a participar en sorteos o rifas.

Horóscopo Foto: Tomada de lacuarta.com

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Leo también figura entre los signos con mayor probabilidad de atraer la suerte durante este periodo. Regido por el Sol, este signo suele destacar por su confianza y su capacidad para tomar decisiones con determinación.

Durante esta semana, las configuraciones astrales favorecerían la visibilidad y la iniciativa, dos cualidades que podrían llevar a los leoninos a actuar en el momento justo, ya sea al elegir números o al decidir participar en una lotería específica.

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Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Este signo de agua, conocido por su sensibilidad y percepción emocional, podría verse guiado por presentimientos al momento de elegir números o decidir cuándo jugar.

En el mundo astrológico, esta capacidad intuitiva es interpretada como una ventaja en situaciones donde el azar tiene un papel central

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.