Los 4 signos del zodiaco con mayor probabilidad de llevarse el premio gordo de la lotería en la semana del 16 y 22 de marzo

En medio de la expectativa que generan los sorteos de lotería y juegos de azar en distintos países, la astrología vuelve a captar la atención de quienes buscan una señal de buena fortuna. Para la semana que va del 16 al 22 de marzo, algunos movimientos planetarios favorecerían especialmente a ciertos signos del zodiaco en temas relacionados con el dinero inesperado, las oportunidades y los golpes de suerte.

Según interpretaciones astrológicas se podría abrir una ventana de oportunidades económicas para algunos signos. En especial, cuatro de ellos tendrían mayor probabilidad de vivir una racha de suerte vinculada a premios, juegos de azar o ingresos imprevistos.

4 signos del zodiaco tendrían más posibilidades de ganar millonarios premios. Foto: Getty Images

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Para los nacidos bajo el signo de Tauro, esta semana se presenta como un período interesante en términos financieros. La posición de Venus, su planeta regente, favorece la llegada de oportunidades inesperadas y decisiones acertadas relacionadas con el dinero.

Los astrólogos señalan que Tauro podría experimentar pequeños golpes de suerte que, en algunos casos, podrían traducirse en premios o ganancias sorpresivas.

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Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Leo aparece entre los signos con mayor potencial de fortuna durante esta semana gracias a una combinación favorable de energías planetarias. La influencia de Júpiter y la Luna en aspectos positivos podría potenciar el optimismo y la confianza natural de este signo.

Esa seguridad podría llevar a los leoninos a tomar decisiones espontáneas, como comprar un boleto de lotería o participar en algún sorteo.

Signos del zodiaco que recibirán dinero. Foto: Getty Images

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Escorpio es otro de los signos que podría experimentar una racha interesante en temas de fortuna. La energía de este signo, asociada con la intuición y los cambios inesperados, se vería especialmente fortalecida durante estos días.

Las configuraciones astrales sugieren que los escorpianos podrían tener momentos de intuición muy acertados, lo que para muchos astrólogos se traduce en decisiones oportunas relacionadas con el dinero.

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Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Piscis cierra la lista de los signos que podrían vivir una semana con mayor probabilidad de fortuna económica. Con el Sol transitando por su signo durante parte de este periodo, los piscianos estarían rodeados de una energía que favorece los cierres de ciclo y las recompensas.

En el ámbito de la suerte, esto podría manifestarse como oportunidades inesperadas o premios que llegan en el momento menos pensado.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.