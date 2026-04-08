Los 4 signos del zodiaco que tendrán suerte en los juegos de azar del 9 al 12 de abril

En medio de una semana cargada de expectativas y giros inesperados, la astrología vuelve a captar la atención de quienes buscan un golpe de suerte en los juegos de azar.

Entre el 9 y el 12 de abril, los movimientos planetarios configuran un panorama particular para algunos signos del zodiaco, que podrían verse favorecidos en apuestas, sorteos y decisiones arriesgadas. Aunque no existen garantías, la tradición astrológica sugiere que hay momentos en los que la fortuna beneficiar a unos cuantos.

Horóscopo Foto: Tomada de lacuarta.com

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Tauro inicia este periodo con una energía favorable impulsada por la influencia de Venus, su planeta regente. Esta posición potencia la intuición para tomar decisiones financieras y, en el caso de los juegos de azar, podría traducirse en elecciones acertadas.

Entre el 9 y el 10 de abril, los números asociados a fechas personales podrían cobrar relevancia.

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Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Durante estos días, la presencia del sol en una posición armónica refuerza su seguridad y capacidad de atraer oportunidades. Esta combinación podría reflejarse en resultados positivos en juegos como la lotería o el chance.

El 11 de abril aparece como una fecha clave, en la que una decisión aparentemente casual podría convertirse en una sorpresa favorable.

Suerte en loterías. Foto: Getty Images

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

La influencia de la luna durante este periodo despierta una sensibilidad especial que podría a las personas que se rigen por el signo de escorpio a escoger los números perfectos para apostar en juegos de azar.

Entre el 10 y el 12 de abril, este signo podría sentirse particularmente conectado con corazonadas difíciles de explicar, pero que vale la pena escuchar con atención.

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Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Acuario entra en esta lista gracias a la influencia de Urano, planeta de los cambios repentinos. Durante estos días, lo inesperado juega a su favor, especialmente en dinámicas como rifas o sorteos.

El 12 de abril se perfila como una jornada en la que un pequeño riesgo podría dar resultados positivos. La clave estará en permitirse actuar con naturalidad.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.