Los 5 signos del horóscopo chino que ganarían la lotería en lo que resta de marzo de 2026

El tercer mes del año promete suerte y prosperidad para algunos signos en específico.

Laura Camila Másmela Bernal

11 de marzo de 2026, 11:01 p. m.
Miles de personas confían en las energías orientales.
Miles de personas confían en las energías orientales. Foto: Getty Images/iStockphoto

El horóscopo chino continúa despertando curiosidad entre quienes creen que la energía del calendario lunar puede influir en diferentes aspectos de la vida, incluyendo la fortuna económica. En lo que resta de marzo de 2026, diversas interpretaciones astrológicas señalan que algunos signos del zodiaco oriental podrían experimentar un periodo especialmente favorable en temas relacionados con el dinero y el azar.

Aunque la astrología no garantiza resultados, los seguidores de esta tradición consideran que ciertos ciclos energéticos pueden abrir puertas inesperadas.

Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Algunas interpretaciones señalan que las personas representadas por el Dragón podrían experimentar oportunidades inesperadas relacionadas con el dinero.

En ese sentido, no sería extraño que una decisión espontánea, como comprar un billete de lotería, termine convirtiéndose en una grata sorpresa.

Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Según los astrólogos, la energía que rodea a este animal favorece la llegada de pequeñas recompensas inesperadas.

Si bien no siempre se trata de grandes premios, los nacidos bajo el signo del Cerdo podrían tener una racha positiva en sorteos, rifas o juegos de fortuna.

Dentro de la complejidad del Horóscopo Chino, hay una fascinante narrativa que sugiere que cuatro signos están destinados a encontrar el tesoro en su camino.
Desde tiempos antiguos, se ha sugerido que la alineación de los astros puede indicar un camino hacia la prosperidad para ciertos signos del zodíaco chino. Foto: Getty Images/iStockphoto

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Los expertos en astrología oriental indican que las personas relacionadas con el signo del Tigre podrían sentirse más inclinados a probar suerte en juegos de azar.

Esa confianza adicional, sumada a la energía favorable del momento, podría traducirse en resultados inesperadamente positivos.

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

En este periodo, la intuición de quienes pertenecen a este signo podría jugar un papel clave. Algunos astrólogos sugieren que los nacidos bajo la Rata podrían tener una corazonada acertada al elegir números o participar en juegos de azar, lo que aumentaría sus posibilidades de obtener una recompensa.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

El Caballo representa el movimiento, la libertad y los cambios repentinos. Precisamente por esa energía dinámica, este signo podría experimentar giros inesperados en lo económico durante los últimos días de marzo.

Las predicciones señalan que el Caballo podría verse sorprendido por oportunidades que aparecen de manera repentina. En algunos casos, esa buena fortuna podría manifestarse a través de premios o recompensas inesperadas relacionadas con el azar.