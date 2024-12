Pagar para que alguna de las hermanas del clan más famoso de Estados Unidos al menos posteara alguna de sus prendas era impensable para esta empresa antioqueña que llevaba tres años en el mercado.

Menos podían pretender que Kendall Jenner, hoy la modelo mejor pagada del mundo, luciera algunos de sus vestidos.

Le puede interesar: Vestidos de baño colombianos, los más pedidos en México y Estados Unidos

“Mi esposo siempre repetía: ‘Sueño con que Kendall tenga un One One’. Y se le cumplió. Cuando Santiago entró emocionado a la oficina y me mostró la foto del Instagram de Kendall, debo confesar que lloré”, asegura Olga Lucía Luque, quien con su esposo Santiago Vélez decidieron cambiar su profesión de abogados para crear la empresa e-commerce de vestidos de baño One One Swimwear.

“Ese día tuvimos alrededor de 5000 pedidos y nuestro inventario colapsó", cuentan ellos

“Lo logramos sin que tuviéramos que pagar, o contactar a sus agentes. Ellas nos buscaron porque les gustó nuestro trabajo. Es un logro mayor”. Después de la publicación se dispararon las ventas.

“Ese día tuvimos alrededor de 5000 pedidos y nuestro inventario colapsó. Era una oportunidad de oro que no podíamos desaprovechar, así que buscamos ayuda y logramos cumplir con las órdenes de compra”, asegura la bogotana.

Con su oficina principal y su taller en Medellín, y otra sede en La Florida, la pareja de empresarios es el mejor ejemplo de que se puede llegar al mercado americano, y lograr que las celebridades más top del mundo usen diseños ciento por ciento colombianos. “No es un reto fácil, pero tampoco es un logro imposible”.

Sugerimos leer: Mariana Velasquez, la ‘food stylists‘ colombiana que hoy trabaja con famosos de todo el mundo

Su éxito se debe a que antes de abrir estudiaron muy bien el mercado. Viajaron muchas veces para entender los gustos de las jóvenes de Estados Unidos, su principal mercado.

Ahora, más que nunca los dos están convencidos de que tomaron la mejor decisión y seguirán frente a su negocio, aunque tienen propuestas de empresas estadounidenses que quieren comprarles toda la compañía.

En este momento, lo que más les preocupa es cumplirles a sus clientes y a las celebridades, entre ellas Jordyn Jones, Sofía Jamora, Irina Shayk y la misma Kendall.

* Este artículo hace parte de la última edición de la revista Jet Set