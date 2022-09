Los hijos del actor Fabio Restrepo responsabilizan al hospital por la muerte de su padre

El domingo pasado en Expediente Final, el programa que presenta la reconocida periodista Diva Jessurum, hizo un recuento de la vida y obra del fallecido actor Fabio Restrepo, muy conocido y querido en el país por su talento y carisma plasmados en la pantalla chica.

En medio del programa, los hijos del actor, que perdió la vida el pasado 13 de febrero del 2022, lo recordaron, así como los últimos días de vida que tuvo su padre, quien se encontraba en la unidad de cuidados respiratorios intensivos tras haber ingresado inicialmente por Covid-19.

Sin embargo, Mauricio Restrepo, uno de los hijos del actor, manifestó al programa, que su padre tenía una úlcera engangrenada en su espalda causada por la presión, es decir, por el peso mismo del cuerpo contra la camilla en donde estaba ubicado. Mal llamadas ‘escaras’, expresó y dijo que su padre “nunca fue aseado como debió haber sido”, o sea, nunca se le realizó la asepsia e higiene a la que debió haber sido sometido.

Todo ello ocurrió, según explicó su hijo, porque las heces fecales de Fabio, se salían del pañal que tenía y llegaron a tocar la llaga que estaba en la espalda. Y agregó, refiriéndose al hospital que lo atendió: “¡Dignidad! Dignidad merecía mi padre. Ustedes atendieron mal a mi padre. Tenía cuatro catéteres infectados, cuatro bacterias dentro de su cuerpo. Eso no es justo y no le dieron el cuidado que necesitaba”.

Asimismo, afirmó que en otro hospital le habían dicho que su papá tenía no cuatro, sino cinco bacterias en su cuerpo, y que un médico le había expresado su inquietud dado que otros pacientes que estaban junto al actor ya hablaban, pero él no.

Lo sucedido se desarrollaba, mientras Andrés, otro hijo del actor, quien tenía 35 años y esperaba tener en brazos a su hija en las próximas semanas, perdía la vida a causa del covid-19. Sus hermanos recordaron aquellos dolorosos momentos entre lágrimas, y aseguran que su padre, se enteró de la fatídica noticia, por una imprudencia en el nuevo hospital al que había ingresado, por lo que sus hijos se pusieron de acuerdo y le confirmaron que la información era veraz. Manifestando, también, que ese fue el detonante de su muerte.

“La enfermera dice que es mal cuidado. Que a él lo tenían que estar volteando. (...) Los médicos me decían: ‘No, muy raro, yo tuve a su papá con otras siete personas y ellos ya están hablando. Su papá no habla y yo no sé por qué’. Se supone que él le va a salvar la vida a mi papá y él es el que no sabe por qué”, expresó en el programa, Esteban, otro de los hijos del actor.

Vale recordar que Fabio Iván Restrepo trabajaba como taxista en Medellín cuando conoció al cineasta Víctor Gaviria, en 2001. Fruto de este encuentro comenzó una meteórica carrera en cine y televisión. Restrepo, de 50 años, acostumbraba escribir historias de la calle, inspiradas en las andanzas de su hermano en las zonas populares de la ‘Bella Villa’, hasta que, por cosas del destino, sus escritos terminaron en manos de Gaviria, quien de inmediato le dio un papel en su película Sumas y Restas.

Su naturalidad y su talento lo hicieron ganador de diferentes premios gracias a este rol; el actor obtuvo los reconocimientos a Mejor Actor en el Festival de Cine de Cartagena de Indias, el Festival de Cine Latino de Miami, el Festival de Cine de Marsella y el Festival de Cine de Toulouse.

Varios de sus colegas artistas lamentaron el fallecimiento del, estimado por muchos, actor de varias producciones colombianas.