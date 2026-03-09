Los números con mayor probabilidad de ganar la lotería el 10 de marzo, según Walter Mercado

Cada día, miles de personas apuestan su dinero; para esto, deben arriesgarse con combinaciones numéricas que, de ser las correctas, pueden generar grandes ganancias en cuestión de minutos.

Es por esto que muchos esperan las recomendaciones que dejó Walter Mercado, el reconocido astrólogo y vidente que falleció en 2019, pero cuyo legado sigue presente gracias a sus familiares, quienes se encargan de mantener actualizados a sus seguidores.

Para el martes 10 de marzo, su sobrina Betty B. Mercado destapó el horóscopo, consejos y recomendaciones, además de los esperados números de la suerte.

Se revelan los números con mayor probabilidad de genar el premio gordo de la lotería. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La confianza regresa con fuerza y la motivación para pensar en grande vuelve a aparecer. Es un momento ideal para tomar decisiones.

Números de la suerte: 15, 9, 43.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La jornada invita a confiar en los procesos de la vida, incluso en aquellos que todavía no muestran resultados visibles.

Números de la suerte: 45, 39, 20.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Conversaciones inesperadas podrían traer ideas brillantes o abrir puertas interesantes en el ámbito profesional.

Números de la suerte: 6, 28, 30.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Reconocimientos o señales positivas podrían aparecer, reforzando la confianza en el camino que se ha elegido. La intuición será una aliada importante.

Números de la suerte: 7, 28, 44.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El aprendizaje, los viajes o los proyectos personales podrían abrir oportunidades inesperadas.

Números de la suerte: 5, 33, 13.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Con mayor claridad interior, será más fácil reorganizar prioridades y recuperar la confianza personal.

Números de la suerte: 50, 18, 22.

Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La energía del día favorece acuerdos, reconciliaciones o el inicio de nuevas alianzas que podrían resultar positivas en el futuro.

Números de la suerte: 16, 11, 3.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Escorpio recibe un impulso para mejorar su organización diaria y retomar hábitos que contribuyan a su bienestar.

Números de la suerte: 4, 22, 6.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Sagitario experimenta una renovación energética. La creatividad y el entusiasmo vuelven a ocupar un lugar central.

Números de la suerte: 9, 25, 15.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Capricornio podría sentir mayor estabilidad emocional y motivación para construir proyectos que fortalezcan su futuro.

Números de la suerte: 8, 47, 12.

Esta guía astrológica, inspirada en el legado de Walter Mercado, invita a estar atentos a las señales del universo. Foto: Getty Images / Montaje. Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Las ideas fluyen con facilidad y las conversaciones podrían abrir oportunidades importantes en el ámbito personal o profesional.

Números de la suerte: 40, 2, 31.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La influencia de Júpiter fortalece la autoestima y la confianza en la capacidad de atraer prosperidad. Piscis podría sentir un impulso para tomar decisiones económicas cruciales.

Números de la suerte: 7, 11, 9.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.