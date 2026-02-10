Los números con mayor probabilidad de ganar la lotería el 11 de febrero, según Walter Mercado

Cada día, miles de personas participan en distintos sorteos de juegos de azar, como lo son los chances y las loterías, pues estos ofrecen la oportunidad de ganar millonarias sumas de dinero en cuestión de minutos si llegan a acertar en una cantidad de números que depende de cada organización.

Es por esto que, Betty Mercado, sobrina del fallecido vidente Walter Mercado, publicó las cifras mágicas para cada uno de los signos del zodiaco occidental que tendrían éxito, especialmente, en la noche del domingo, 11 de febrero de 2026.

Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Siente un impulso por sanar heridas del pasado y a evaluar su vida con honestidad. Es un día para organizar prioridades y aprender de las experiencias.

Números de la suerte: 34, 9 y 5.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Encuentra éxito en actividades grupales y reuniones sociales. La colaboración con personas afines traerá resultados positivos, especialmente en el ámbito laboral.

Números de la suerte: 18, 3 y 21.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Es momento de analizar si se avanza en la dirección deseada y de enfrentar la competencia con preparación y equilibrio.

Números de la suerte: 40, 31 y 27.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Atraviesa un periodo ideal para estudiar, viajar y ampliar horizontes. La curiosidad y el deseo de aprender se intensifican, favoreciendo nuevas experiencias.

Números de la suerte: 28, 15 y 36.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La intuición se fortalece y cambios positivos comienzan a llegar. También será importante revisar asuntos financieros.

Números de la suerte: 1, 22 y 9.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Trabajar en equipo y fortalecer la relación de pareja traerá armonía. Asimismo, conviene ponerse al día en temas legales.

Números de la suerte: 10, 47 y 33.

Estas son las combinaciones que lo acercarían a un millonario premio en la lotería. Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Debe enfocarse en sus responsabilidades laborales. La organización será clave para evitar el agotamiento y mantener el equilibrio emocional.

Números de la suerte: 8, 10 y 2.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Se llena de optimismo y energía positiva. La alegría y el deseo de disfrutar se intensifican, aunque sin descuidar las obligaciones.

Números de la suerte: 50, 11 y 45.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Vive una jornada introspectiva, orientada a la familia y al bienestar interior. La meditación y la búsqueda de armonía serán fundamentales para atraer estabilidad.

Números de la suerte: 15, 26 y 7.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Fortalece su comunicación y su vida social. Compartir ideas y escuchar a los demás abrirá puertas en distintos ámbitos.

Números de la suerte: 38, 14 y 5.

Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Experimenta movimientos positivos en el sector económico. Es momento de analizar ingresos, inversiones y prioridades financieras.

Números de la suerte: 12, 49 y 36.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Es un periodo ideal para enfocarse en metas personales y proyectar seguridad.

Números de la suerte: 44, 16 y 3.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.