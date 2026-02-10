Gente

Los números con mayor probabilidad de ganar la lotería el 11 de febrero, según Walter Mercado

Estas cifras mágicas lo podrían llevar a ser el ganador de un importante juego de azar.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

10 de febrero de 2026, 11:03 p. m.
Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor.
Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Cada día, miles de personas participan en distintos sorteos de juegos de azar, como lo son los chances y las loterías, pues estos ofrecen la oportunidad de ganar millonarias sumas de dinero en cuestión de minutos si llegan a acertar en una cantidad de números que depende de cada organización.

Es por esto que, Betty Mercado, sobrina del fallecido vidente Walter Mercado, publicó las cifras mágicas para cada uno de los signos del zodiaco occidental que tendrían éxito, especialmente, en la noche del domingo, 11 de febrero de 2026.

Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo.
Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Siente un impulso por sanar heridas del pasado y a evaluar su vida con honestidad. Es un día para organizar prioridades y aprender de las experiencias.

Números de la suerte: 34, 9 y 5.

Gente

Pipe Bueno destapó el motivo por el que no tuvo relaciones íntimas durante un año completo

Gente

Falleció la madre de Jorge Alfredo Vargas; Noticias Caracol lo confirmó en vivo

Gente

Manuela Gómez recibió propuesta de matrimonio en ‘La casa de los famosos’; su hija entró al reality

Gente

Actores de ‘Vecinos’ y ‘Pasión de gavilanes’ llegan a ‘La casa de los famosos’; causaron polémica

Gente

Maluma anunció canción con Yeison Jiménez tras un mes de su muerte: publicó conmovedor video

Gente

¿Cómo salvar a su participante favorito de ‘La casa de los famosos’? Así debe votar en la página

Gente

Giovanny Ayala habló sobre coincidencia que tuvo con la muerte de Yeison Jiménez; destapó particular detalle: “Yo lo filmé”

Gente

Los números con mayor probabilidad de ganar la lotería el 10 de febrero, según Walter Mercado

Gente

Números de la suerte de Walter Mercado para hoy lunes, 9 de febrero: predicciones para todos los signos

Gente

Números de la suerte de Walter Mercado para este 8 de febrero; un giro en la fortuna para los signos

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Encuentra éxito en actividades grupales y reuniones sociales. La colaboración con personas afines traerá resultados positivos, especialmente en el ámbito laboral.

Números de la suerte: 18, 3 y 21.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Es momento de analizar si se avanza en la dirección deseada y de enfrentar la competencia con preparación y equilibrio.

Números de la suerte: 40, 31 y 27.

Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Atraviesa un periodo ideal para estudiar, viajar y ampliar horizontes. La curiosidad y el deseo de aprender se intensifican, favoreciendo nuevas experiencias.

Números de la suerte: 28, 15 y 36.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La intuición se fortalece y cambios positivos comienzan a llegar. También será importante revisar asuntos financieros.

Números de la suerte: 1, 22 y 9.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Trabajar en equipo y fortalecer la relación de pareja traerá armonía. Asimismo, conviene ponerse al día en temas legales.

Números de la suerte: 10, 47 y 33.

Estas son las combinaciones que lo acercarían a un millonario premio en la lotería.
Estas son las combinaciones que lo acercarían a un millonario premio en la lotería. Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Debe enfocarse en sus responsabilidades laborales. La organización será clave para evitar el agotamiento y mantener el equilibrio emocional.

Números de la suerte: 8, 10 y 2.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Se llena de optimismo y energía positiva. La alegría y el deseo de disfrutar se intensifican, aunque sin descuidar las obligaciones.

Números de la suerte: 50, 11 y 45.

Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Vive una jornada introspectiva, orientada a la familia y al bienestar interior. La meditación y la búsqueda de armonía serán fundamentales para atraer estabilidad.

Números de la suerte: 15, 26 y 7.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Fortalece su comunicación y su vida social. Compartir ideas y escuchar a los demás abrirá puertas en distintos ámbitos.

Números de la suerte: 38, 14 y 5.

Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería.
Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Experimenta movimientos positivos en el sector económico. Es momento de analizar ingresos, inversiones y prioridades financieras.

Números de la suerte: 12, 49 y 36.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Es un periodo ideal para enfocarse en metas personales y proyectar seguridad.

Números de la suerte: 44, 16 y 3.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

Más de Gente

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor.

Los números con mayor probabilidad de ganar la lotería el 11 de febrero, según Walter Mercado

“A mi me dio covid, 15 días antes que naciera mi hijo”: Pipe Bueno

Pipe Bueno destapó el motivo por el que no tuvo relaciones íntimas durante un año completo

Jorge Alfredo Vargas

Falleció la madre de Jorge Alfredo Vargas; Noticias Caracol lo confirmó en vivo

La pareja e hija de Manuela Gómez ingresaron a La casa de los famosos por medio de un 'congelados'.

Manuela Gómez recibió propuesta de matrimonio en ‘La casa de los famosos’; su hija entró al reality

Los nuevos participantes del 'realiy' actuaron en populares novelas colombianas.

Actores de ‘Vecinos’ y ‘Pasión de gavilanes’ llegan a ‘La casa de los famosos’; causaron polémica

Maluma y Yeison Jiménez.

Maluma anunció canción con Yeison Jiménez tras un mes de su muerte: publicó conmovedor video

Conozca aquí todos los detalles del primer capítulo de 'La casa de los famosos 3'.

¿Cómo salvar a su participante favorito de ‘La casa de los famosos’? Así debe votar en la página

Giovanny Ayala, cantante de música popular.

Giovanny Ayala habló sobre coincidencia que tuvo con la muerte de Yeison Jiménez; destapó particular detalle: “Yo lo filmé”

Murió el papá de David Bisbal.

Murió el papá de David Bisbal a los 84 años; dio desgarrador mensaje de despedida

La presentadora habló de las lecciones que le deja la muerte del cantante de música popular.

Sara Uribe, en medio de lágrimas, habló de las lecciones que le deja la muerte de Yeison Jiménez: “No valía la pena”

Noticias Destacadas