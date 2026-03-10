Los números con mayor probabilidad de ganar la lotería el 11 de marzo, según Walter Mercado

Cada día, miles de personas participan en distintos sorteos de juegos de azar, como lo son los chances y las loterías, pues estos ofrecen la oportunidad de ganar millonarias sumas de dinero en cuestión de minutos si llegan a acertar en una cantidad de números que depende de cada organización.

Es por esto que, Betty Mercado, sobrina del fallecido vidente Walter Mercado, publicó las cifras mágicas para cada uno de los signos del zodiaco occidental que tendrían éxito, especialmente, en la noche del miércoles, 11 de marzo de 2026.

Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Aries se mostrará más selectivo en sus relaciones personales y sentimentales. Aunque el coqueteo y la vida social estarán presentes, la prioridad será encontrar estabilidad emocional.

Números de la suerte: 50, 33, 14.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La recomendación es analizar cuidadosamente cualquier oferta antes de tomar una decisión.

Números de la suerte: 45, 1, 23.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Este signo comienza una etapa de renovación personal. Géminis sentirá deseos de mejorar su apariencia, su bienestar y su entorno.

Números de la suerte: 20, 11, 36.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

El ámbito sentimental se vuelve intenso y emocional. Sin embargo, Cáncer deberá actuar con prudencia y evitar vínculos que puedan resultar perjudiciales.

Números de la suerte: 20, 4, 34.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Es un momento para cerrar ciclos y enfocarse en el presente con valentía, dejando atrás cargas emocionales del pasado.

Números de la suerte: 18, 41, 25.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Después de experiencias sentimentales complejas, podría aparecer alguien especial que aporte tranquilidad y estabilidad.

Números de la suerte: 9, 30, 12.



Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La suerte parece sonreírle a Libra. decisiones audaces y oportunidades que podrían traer beneficios inesperados.

Números de la suerte: 5, 19, 2.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La intuición será fundamental para tomar decisiones acertadas, especialmente en asuntos legales o financieros.

Números de la suerte: 22, 49, 15.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Las experiencias difíciles del pasado han dejado importantes lecciones, y ahora comienza una etapa de recuperación, especialmente en la salud y el bienestar emocional.

Números de la suerte: 35, 18, 1.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Capricornio se siente motivado a perseguir sus sueños tanto en el ámbito profesional como sentimental.

Números de la suerte: 8, 13, 46.



Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Viajes, estudios o nuevas experiencias culturales podrían marcar un cambio importante en su forma de ver la vida.

Números de la suerte: 2, 31, 6.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Piscis descubre talentos y habilidades que antes no había explorado. Su círculo social también podría transformarse, dejando espacio únicamente para quienes valoran su esencia.

Números de la suerte: 16, 8, 29.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.