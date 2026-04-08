Los números de Walter Mercado que le darían suerte en los sorteos de loterías el jueves 9 de abril

Cada día, miles de personas participan en juegos de azar, arriesgando su dinero con combinaciones numéricas que, de ser correctas, pueden generar grandes ganancias en cuestión de minutos.

Por esta razón, muchos esperan las recomendaciones de Walter Mercado, el reconocido astrólogo y vidente fallecido en 2019, cuyo legado sigue vigente gracias a sus familiares, quienes mantienen actualizados a sus seguidores.

Para el jueves 9 de abril, su sobrina Betty B. Mercado compartió el horóscopo, consejos y recomendaciones, además de los esperados números de la suerte.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Aries (20 de marzo - 18 de abril)

La presencia de Marte en su propio signo enciende la determinación de Aries. Es un día para avanzar sin miedo, pero con conciencia.

Números de suerte: 12, 20, 44.

Tauro (19 de abril - 19 de mayo)

La energía se acelera y obliga a tomar decisiones pendientes. El reto está en no dejarse dominar por la duda.

Números de suerte: 10, 27, 52.

Géminis (20 de mayo - 19 de junio)

La mente se activa con rapidez, favoreciendo la comunicación y las ideas claras. Conviene evitar discusiones innecesarias.

Números de suerte: 4, 18, 39.

Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Cáncer (20 de junio - 21 de julio)

La sensibilidad se intensifica, lo que puede generar reacciones impulsivas. La clave está en actuar con calma.

Números de suerte: 5, 23, 60.

Leo (22 de julio - 21 de agosto)

El liderazgo natural de Leo se potencia. Es un momento ideal para tomar la iniciativa sin imponerse.

Números de suerte: 11, 28, 47.

Virgo (22 de agosto - 21 de septiembre)

La necesidad de avanzar choca con el perfeccionismo. Se recomienda actuar sin obsesionarse con los detalles.

Números de suerte: 9, 21, 33.

Se revelan los números con mayor probabilidad de genar el premio gordo de la lotería. Foto: Getty Images

Libra (22 de septiembre - 22 de octubre)

Las relaciones pasan a primer plano y podrían surgir tensiones. Es momento de expresar lo que se ha guardado.

Números de suerte: 8, 16, 42.

Escorpio (23 de octubre - 20 de noviembre)

La energía impulsa cambios profundos. Es un día para tomar decisiones que transformen el rumbo.

Números de suerte: 1, 29, 51.

Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Sagitario (21 de noviembre - 20 de diciembre)

El entusiasmo crece y abre la puerta a nuevas aventuras. Conviene no perder de vista los detalles.

Números de suerte: 2, 17, 40.

Capricornio (21 de diciembre - 18 de enero)

La rigidez habitual se flexibiliza, permitiendo actuar con mayor espontaneidad.

Números de suerte: 3, 14, 55.

Estas serían las balotas ganadoras en los próximos sorteos de loterías. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario (19 de enero - 17 de febrero)

La creatividad se dispara, favoreciendo ideas innovadoras. Es importante considerar el impacto en otros.

Números de suerte: 6, 22, 48.

Piscis (18 de febrero - 19 de marzo)

La energía impulsa a tomar la iniciativa con más firmeza, sin perder la esencia sensible.

Números de suerte: 7, 19, 34.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.