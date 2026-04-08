Los números de Walter Mercado que le darían suerte en los sorteos de loterías el jueves 9 de abril

Cada día, miles de personas participan en juegos de azar, arriesgando su dinero con combinaciones numéricas que, de ser correctas, pueden generar grandes ganancias en cuestión de minutos.
Por esta razón, muchos esperan las recomendaciones de Walter Mercado, el reconocido astrólogo y vidente fallecido en 2019, cuyo legado sigue vigente gracias a sus familiares, quienes mantienen actualizados a sus seguidores.
Para el jueves 9 de abril, su sobrina Betty B. Mercado compartió el horóscopo, consejos y recomendaciones, además de los esperados números de la suerte.
Aries (20 de marzo - 18 de abril)
La presencia de Marte en su propio signo enciende la determinación de Aries. Es un día para avanzar sin miedo, pero con conciencia.
Números de suerte: 12, 20, 44.
Tauro (19 de abril - 19 de mayo)
La energía se acelera y obliga a tomar decisiones pendientes. El reto está en no dejarse dominar por la duda.
Números de suerte: 10, 27, 52.
Géminis (20 de mayo - 19 de junio)
La mente se activa con rapidez, favoreciendo la comunicación y las ideas claras. Conviene evitar discusiones innecesarias.
Números de suerte: 4, 18, 39.
Cáncer (20 de junio - 21 de julio)
La sensibilidad se intensifica, lo que puede generar reacciones impulsivas. La clave está en actuar con calma.
Números de suerte: 5, 23, 60.
Leo (22 de julio - 21 de agosto)
El liderazgo natural de Leo se potencia. Es un momento ideal para tomar la iniciativa sin imponerse.
Números de suerte: 11, 28, 47.
Virgo (22 de agosto - 21 de septiembre)
La necesidad de avanzar choca con el perfeccionismo. Se recomienda actuar sin obsesionarse con los detalles.
Números de suerte: 9, 21, 33.
Libra (22 de septiembre - 22 de octubre)
Las relaciones pasan a primer plano y podrían surgir tensiones. Es momento de expresar lo que se ha guardado.
Números de suerte: 8, 16, 42.
Escorpio (23 de octubre - 20 de noviembre)
La energía impulsa cambios profundos. Es un día para tomar decisiones que transformen el rumbo.
Números de suerte: 1, 29, 51.
Sagitario (21 de noviembre - 20 de diciembre)
El entusiasmo crece y abre la puerta a nuevas aventuras. Conviene no perder de vista los detalles.
Números de suerte: 2, 17, 40.
Capricornio (21 de diciembre - 18 de enero)
La rigidez habitual se flexibiliza, permitiendo actuar con mayor espontaneidad.
Números de suerte: 3, 14, 55.
Acuario (19 de enero - 17 de febrero)
La creatividad se dispara, favoreciendo ideas innovadoras. Es importante considerar el impacto en otros.
Números de suerte: 6, 22, 48.
Piscis (18 de febrero - 19 de marzo)
La energía impulsa a tomar la iniciativa con más firmeza, sin perder la esencia sensible.
Números de suerte: 7, 19, 34.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.