Los peores amigos de oficina: hombre decoró su puesto, luego de que sus compañeros olvidaran su cumpleaños

En redes sociales se ha convertido en viral la reacción de un hombre al que sus compañeros del trabajo no le celebraron su cumpleaños; al parecer, a todos se les olvidó que estaba cumpliendo un año más, por lo que decidió que mejor lo disfrutaba solo y a su manera.

El hombre se identificó en sus redes sociales como Gilberto Mendoza, quien contó que en su empresa es común que los compañeros decoren los lugares de los cumpleañeros, sin embargo, cuando llegó a su lugar se dio cuenta que no había nada, por lo que, infortunadamente, a sus colegas se les olvidó la importante fecha.

Pues bien, Mendoza afirmó que aunque se sintió mal, decidió decorar por su cuenta con la ayuda de una amiga y, tan pronto los demás compañeros comenzaron a ver los globos, recordaron la fecha especial y comenzaron a dejarle regalos, hasta el punto que su jefa le llevó un pastel para celebrar.

“Hoy es mi cumpleaños y pensé que en mi trabajo a todos se les olvidó. Me puse a pensar y me dije que era algo normal y no debía molestarme. No todos se acordarán siempre. Mi compañera me ayudó y me puse a jugar con globos. Y mi jefa me regaló un pastel. Al final salí muy contento. Muchas gracias a todos”, fueron algunas de las palabras del joven en su video, en el que mostró el progreso del día.

El video se convirtió en viral por la actitud que puso el joven ante el triste momento, los usuarios en las redes sociales alabaron la “madurez” con la que él enfrentó la situación y puso, al mal tiempo, buena cara.

“Me encanta su actitud, yo lloraría en el baño”, “estuve en un trabajo donde yo decoraba a todos y hacia la fiesta y el día de mi cumpleaños nadie se acordó, no volví a decorar ni a celebrar a nadie”, “Si me hacen eso, no vuelvo a participar en el cumple de otro”, “Que bonita actitud, definitivamente ser felices depende de nosotros, no de los demás”, son algunos de los comentarios de los usuarios en las redes.

Niño quedó atrapado en una lavadora, el rescate en video se hizo viral

Un niño en México protagonizó una curiosa historia en la que el juego y la curiosidad fueron los protagonistas. El pequeño se encontraba jugando en su casa, cuando tomó la decisión de trepar en la lavadora, y allí encontró un lugar de lujo para esconderse.

Cuando el niño quiso salir de su nuevo escondite para seguir jugando, se percató de que su cuerpo se encontraba atascado en el electrodoméstico. De inmediato el niño dio aviso a los familiares que estaban en el hogar, quienes no pudieron sacarlo.

La angustiada familia del pequeño tomó la decisión de llamar a las autoridades de emergencia, ya que temían hacerle daño al niño por tratar de sacarlo sin ningún conocimiento sobre los procedimientos en ese tipo de casos.

En el video que fue publicado en la red social TikTok se puede observar cómo los agentes de policía tuvieron que desarmar la lavadora para poder sacar al menor. En el proceso, el niño se distrajo jugando con un dispositivo electrónico, por lo que estuvo calmado, situación que permitió realizar un rescate sin contratiempos.

Cuando lograron retirar las partes principales de la lavadora, los agentes levantaron el cuerpo del menor. El niño prácticamente no se percató de que había sido rescatado debido a su concentración con los videojuegos, mientras sus familiares sonrientes lo llevaron a un lugar seguro.

Esta curiosa historia ya cuenta con más de 2 millones de reproducciones en TikTok así como miles de comentarios.

“Pensé que lo había visto todo en TikTok, pero ya vi que no”; “Al final yo creo se le durmieron los pies por eso llora cuando lo paran”; “Pero como está bien tranquilo y entretenido en el celular JAJAJA lo amo”; “El niño: no hagan ruido me pierdo la novela”, fueron algunas opiniones a la publicación.