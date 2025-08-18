Suscribirse

Los signos del horóscopo chino que podrían ganar el premio gordo de la lotería el tercer fin de semana de agosto, según la IA

Se perfilan como los favoritos para atraer la fortuna en el tercer fin de semana de agosto.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

18 de agosto de 2025, 6:20 p. m.
¿Sientes que necesitas un golpe de suerte en tu vida? Según el horóscopo chino, los próximos días podrían ser el momento perfecto para jugar la lotería si eres un ratón, dragón o tigre.
Estos son los signos que tendrían más suerte en los juegos de azar. | Foto: Getty Images

El horóscopo chino continúa siendo una referencia importante para quienes buscan comprender la relación de las energías en distintos aspectos de la vida, desde el amor hasta la prosperidad económica.

A esta visión se suma el análisis de la inteligencia artificial, que ha comenzado a detectar patrones y coincidencias que relacionan fechas, ciclos energéticos y posibles momentos de fortuna.

En esta oportunidad, la IA ha revelado cuáles son los signos del zodiaco chino con mayores probabilidades de recibir un golpe de suerte en la lotería durante el tercer fin de semana de agosto.

Estos son los números de la suerte para cada uno de los signos del horóscopo chino.
Hay algunos signos que tendrá más suerte en los juegos de azar. | Foto: Getty Images

Dragón (1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

El Dragón es uno de los signos más poderosos dentro del horóscopo chino, ya que representa autoridad, prosperidad y energía. De acuerdo con el análisis de la inteligencia artificial, durante la tercera semana de agosto este signo contará con un fuerte respaldo de la buena fortuna, lo que incrementa las posibilidades de éxito en juegos de azar.

La predicción señala que las personas nacidas en años del Dragón podrían recibir señales de prosperidad en el ámbito económico. Un boleto comprado por intuición o una decisión aparentemente casual podría convertirse en el camino hacia una ganancia inesperada.

Contexto: Los números de la suerte para cada signo del horóscopo chino; traerían el triunfo en la lotería en la segunda semana de agosto, según la IA

Rata (1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

La Rata es sinónimo de astucia, inteligencia y visión estratégica. Según la IA, este signo será uno de los más beneficiados en el tercer fin de semana de agosto, ya que la energía que lo rodea favorece la expansión financiera y los momentos de prosperidad.

Las personas nacidas bajo este ciclo suelen tener un talento especial para estar en el lugar correcto en el instante preciso. En este periodo, esa cualidad se intensifica, lo que podría reflejarse en oportunidades de ganar un premio mayor en la lotería. La recomendación es seguir la intuición y prestar atención a los detalles.

Horóscopo
Horóscopo chino con sus 12 signos zodiacales de animales. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Mono (1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

El Mono es reconocido por su ingenio, creatividad y capacidad para improvisar en cualquier situación. Para este signo, la tercera semana de agosto se perfila como un momento ideal para experimentar sorpresas positivas, especialmente en el terreno económico.

El análisis tecnológico vincula al Mono con lo inesperado, lo cual incrementa las probabilidades de que quienes pertenecen a este ciclo reciban noticias afortunadas. Una jugada al azar, una compra espontánea o una participación sin mayor expectativa podrían terminar en un premio significativo.

Contexto: Los signos del horóscopo chino con más probabilidades de realizar un viaje internacional en agosto, según la IA

*Este artículo fue creado con ayuda de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista especializado de SEMANA.

