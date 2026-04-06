Los signos del zodiaco con más probabilidades de ganarse la lotería en la primera semana de abril

Las interpretaciones astrológicas vuelven a captar la atención de quienes buscan indicios de buena suerte en los movimientos del universo, especialmente con la llegada de abril. Este periodo es visto por muchos como una etapa cargada de energía renovadora y posibilidades.

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Para los seguidores del horóscopo, estos días estarían marcados por influencias que estimulan la intuición, el azar y la aparición de oportunidades inesperadas, elementos que suelen vincularse con la esperanza de obtener un premio en juegos de suerte.

Si bien estas lecturas pertenecen al terreno de las creencias y el entretenimiento, lo cierto es que semana tras semana miles de personas revisan su signo antes de probar fortuna en distintas apuestas.

Mhoni Vidente, a través de su canal de YouTube y sus intervenciones en Reporte H, comentó cuáles eran los signos del zodiaco que estarían beneficiados en temas económicos y de suerte durante estos días.

Mhoni Vidente, astróloga y vidente. Foto: YouTube Mhoni Vidente

De acuerdo con lo plasmado, Aries será el principal rodeado de energías positivas y económicas para estas semanas.

“Su energía total de reinventarse, quitarse el pasado y las energías tóxicas. Es el principal; todos necesitan de Aries y Aries necesita de todos. Encontrará estabilidad económica, se quitará amigos y amores que no eran para él. Será un mes cabalístico en cuestiones de viajes, cerrar negocios y comenzar a avanzar”. comentó.

De igual manera, Tauro, Géminis y Capricornio contarán con este impulso de suerte, sometiéndose a instantes que los marcarán demasiado.

“Tauro, después del 21 de abril, será un signo fuerte (...) Se le recomienda quitarse las cosas que no puede hacer, aprender a decir: ‘No puedo con esto’. Ser constantes, perseverantes y alcanzar éxito en todo lo que haga. Será fundamental para cambiar de trabajo”, dijo.

“Géminis es fundamental, encontrará su ruta y su camino... su estabilidad, y hacia dónde va. Es un signo volátil y cambiante. Se deja llevar por los demás, así que tendrá que aprender a no dejarse manipular”, aseveró en el post.

“Capricornio será otro. Es un signo que trata de resolverle la vida a todos. No puede ser el papá o la mamá de la pareja. Debe poner el yo por encima de todo; está en camino de crecer e irse a vivir al extranjero. Saber querer a las personas y querer más”, concluyó.

De igual forma, mencionó que todos traerán doble suerte rápida con los números de la suerte: 03, 05 y 21, y con colores como el rojo y negro.