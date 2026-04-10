Los signos del zodiaco que tienen más probabilidades de ganarse la lotería del 10 al 13 de abril de 2026

Con el inicio de un nuevo mes, muchas personas sueñan con darle un giro a sus vidas. Durante el periodo comprendido entre el 10 y el 13 de abril de 2026, las energías astrales se alinean de forma particular, favoreciendo a ciertos signos del zodiaco en temas relacionados con el azar, la intuición y las oportunidades inesperadas.

Mhoni Vidente vaticinó los signos del zodiaco que dominarán el 2026; destapó los números de la suerte

Aunque estas interpretaciones pertenecen al terreno simbólico, muchos creyentes en la astrología encuentran en ellas una guía para intentar atraer la buena fortuna. En esta ocasión, tres signos destacan por su conexión especial con la suerte, según la astrología.

Leo aparece como uno de los grandes favorecidos. Durante estos días, su intuición estará especialmente afinada, lo que podría llevarlo a tomar decisiones acertadas al momento de elegir números o participar en juegos.

Escorpio, por su parte, se ve beneficiado por una energía intensa que impulsa transformaciones y giros inesperados. Este signo, conocido por su profundidad emocional, podría experimentar un golpe de suerte que rompa esquemas.

Finalmente, Sagitario completa este grupo. Regido por la expansión y la fortuna, este signo recibe una carga positiva que favorece las oportunidades económicas. Su espíritu optimista y arriesgado podría jugar a su favor, atrayendo resultados favorables en juegos de azar.

En cuanto a Mhoni Vidente, enmarcó que Aries y Tauro se unen a este grupo de signos, precisamente por la temporada en la que entran los astros.

La vidente habló en Reporte H y agregó que estos días serán de cambios, doble suerte rápida y números que beneficiarán al momento de jugarse la lotería. La famosa profundizó que esta temporada se regía con el 03, 05 y 21, mientras los colores eran rojo y negro.