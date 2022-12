Lucas Arnau habló de fuerte episodio que atravesó: “Pensé en quitarme la vida”

Lucas Arnau se ubicó como uno de los artistas colombianos más activos en redes sociales, donde suele hablar de su música, sus proyectos personales y las opiniones que tiene respecto a distintos temas políticos y sociales. En varias ocasiones dejó clara su postura sobre algunos temas, recibiendo apoyo y críticas de los usuarios de estos escenarios digitales.

Pese a que meses atrás fue centro de reacciones por un mensaje que envió a algunas personas que suelen criticar a los demás por todo tipo de cosas a través de redes sociales, recientemente desató comentarios por una serie de revelaciones que hizo. El cantante abrió su corazón y se sinceró sobre un fuerte episodio que llegó a su vida y lo hizo tener pensamientos preocupantes.

De acuerdo con lo que quedó registrado, Lucas Arnau concedió una entrevista a Lo sé todo, donde habló de momentos que rodearon su realidad después de la pandemia y los efectos que tuvo su estabilidad. El artista colombiano confesó que vivió una fuerte depresión que lo llevó a querer quitarse la vida.

Según quedó plasmado en el diálogo con el programa de entretenimiento, todo comenzó cuando desarrolló un miedo a la gente y atravesó episodios de pánico escénico, al punto de que no podía compartir con más de cuatro desconocidos en el mismo lugar.

“Empecé a tenerle miedo a la gente, empecé a vivir de pánico escénico, pero dirán que el pánico escénico era solo en los escenarios y no, yo no podía estar con más de cuatro personas en el mismo cuarto”, relató el artista sobre esta situación

El intérprete de Te doy mi vida explicó que algunas adicciones y líos que tenía se sumaron a la realidad que estaba generando en su interior, poniéndolo en una línea límite en la que se cuestionó el hecho de vivir.

“Empecé con esa depresión, con esa depresión y con esa depresión, hasta que llegué al punto de que pensé en quitarme la vida”, agregó, señalando que sus familiares notaron estos comportamientos e hicieron una intervención para solucionar lo que estaba pasándole.

Los complejos momentos de Lucas Arnau tras pasar por el quirófano dos veces

Meses atrás se conoció sobre el difícil momento que atravesó el cantante colombiano con temas de salud. En el procedimiento que le adelantaban, la situación se complicó producto de una bacteria que entró en la herida, por lo que tuvo que pasar por el quirófano nuevamente.

Días después, Lucas Arnau les dio la alentadora noticia a sus seguidores: “Me dieron muy buenas noticias, el hueso ya está pegando, la herida está muy sana, y le estamos ganando la pelea a la bacteria, eso sumado a todos sus mensajes es la mejor motivación para seguir dando la pelea! GRACIAS”, expresó el artista.

Luego de varios meses, Lucas Arnau publicó en su perfil de Instagram, en la que cuenta con una comunidad de 132.000 seguidores, cómo sigue avanzando su recuperación, destacando que cada día se siente mejor.

“Han sido meses muy duros, de dolor intenso, de mucha disciplina, de concentración absoluta en mi recuperación. Pero gracias a ustedes que me han acompañado con sus mensajes, a mi familia que ha sido demasiado especial conmigo, al equipo de médicos que son unos cracks y a mi disposición de afrontar este reto con la mejor actitud y energía”, relató Arnau en la primera parte de su mensaje.

“Hoy puedo decir que hemos triunfado, que cada día que pasa me siento mejor, y que tomé la decisión correcta para que mi calidad de vida mejorara demasiado. Me siento fuete y orgulloso de estar superando este reto, porque voy a poder seguir haciendo todos los deportes que me gustan y tendré una muy buena rodilla por el resto de mi vida. Le doy gracias a Dios, hoy me siento muy feliz, se siente como volver a nacer”, continuó.

Este proceso quedó consignado en la cuenta personal del artista, donde recibió toda clase de mensajes de apoyo y respaldo de sus seguidores. Ahora se le ha visto activo en las plataformas digitales, dando sus opiniones y puntos de vista sobre diferentes temas.